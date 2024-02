Tres series policiacas de Netflix que verás en un fin de semana

Las series policíacas se han convertido en las preferidas de muchos usuarios en las plataformas de streaming. Igual que la novela negra, este género se ha convertido en un diamante en bruto para las productoras desde hace unos años. Series como Ley y orden, Mentes criminales, CSI y otras tantas se han convertido en las favoritas de muchos espectadores que disfrutan con este tipo de ficciones.

En estas ficciones policíacas la trama consiste en resolver un misterio que suele ser un complejo crimen. Su protagonista suele ser un detective o una persona que logra resolver el misterio del crimen, que aunque cuenta con numerosos problemas personales, se comporta como un héroe. También este tipo de ficciones incluyen un sospecho y pistas faltas que entorpecen la resolución del crimen.

Os vamos a hablar de 3 adictivas series de la plataforma de streaming Netflix que están triunfando en su catálogo y son perfectas para jugar a los detectives. Se trata de las series Cadáveres, The Indian detective y ¿Sabes quién es? Tres adictivas e interesantes series policíacas que son perfectas para pasar una tarde entretenida y disfrutar de sus complejas tramas.

Cadáveres

La primera serie que os recomendamos es esta serie policíaca basada en una novela gráfica para adultos de DC y que cuenta con 8 episodios de 60 minutos cada uno. Cadáveres tiene un argumento muy original ya que cuenta una historia diferente en cuatro épocas en la historia más o menos reciente. Cada una de ellas protagonizada por un detective diferente que investiga un cadáver en la misma calle de Londres. Detrás de estas extrañas muertes está un culto catastrofista que sorprende a los espectadores desde el primer episodio.

Esta adictiva serie está protagonizada por los actores Stephen Graham (El irlandés), Shira Haas (Unorthodox) y Jacob Fortune-Lloyd (Gambito de dama), entre otros. Una buena opción para los que quieren disfrutar de una tarde entretenida e inolvidable.

The Indian detective

Otra de las series policíacas que sorprende por su argumento es The Indian Detective. Esta serie cuenta la historia de un detective indio que después de hacer un gran ridículo en su trabajo en Toronto consigue que le despidan y vuelve a su Mumbai natal en busca de sus orígenes.

Una dramedia canadiense de cuatro episodios de 45 minutos cada uno protagonizada por el cómico Russel Peters y creada por Frank Spotnitz (The Man in the High Castle) y Smita Bhide (Hunted). Russel Peters interpreta a este agente de policía de Toronto que está suspendido de empleo y que se ve envuelto en una intensa investigación de asesinato mientras visita a su padre en Bombay. Este policía no muy centrado que se contrapone a un magnate que es todo un villano. En el reparto están los actores Anupam Kher (Quiero ser como Beckha) y William Shatner (saga Star Trek).

¿Sabes quién es?

La miniserie ¿Sabes quién es? cuenta con ocho episodios de 60 minutos cada uno. Narra la historia de un tranquilo pueblo de Georgia en el que un acto de violencia desencadena una inesperada cadena de acontecimientos para Andy Oliver (Bella Heathcote) y su madre Laura (Tony Collette). Madre e hija discuten sobre la apatía y la falta de ilusión de la joven cuando, de pronto, un pistolero siembra el terror en el restaurante en el que se encuentran. Todos parecen aterrorizados, excepto Laura, que se enfrenta al asesino con increíble sangre fría.

Tras este suceso que se ve todo el país por televisión, todo el mundo está sorprendido por la reacción violentade la madre, pero ella no quiere explicar nada. La hija, Andy, se embarca en un peligroso viaje a través de América para obtener respuestas sobre el pasado de su madre y está búsqueda la llevará hacia el oscuro y oculto corazón de su familia. Por su parte, Laura se da cuenta de que al salir por televisión pueden haberla reconocido algunas personas con las que no quiere volver a cruzarse de su pasado y tendrá que protegerse por lo que pueda ocurrir. Esta serie en el reparto cuenta con los actores Toni Collette, Bella Heathcote, Jessica Barden, Jacob Scipio, Joseph Dempsie, Omari Hardwick y Nicholas Burton, entre otros.

Además de estas tres series policíacas que se pueden ver en Netflix, os recomendamos otras como Mare of Eastdown (HBO Max) protagonizada por la actriz Kate Winslet, Parot (Prime Video), Círculo cerrado (HBO Max), True detective (HBO Max) o Memento Mori (Prime Video), entre otras muchas.

Las series policíacas son siempre una buena opción para disfrutar de unas tardes de intriga y misterio y todas las plataformas de streaming tienen buenas ficciones de este género en su catálogo. Muertes misteriosos, un detective o policía que tiene que luchar por resolver el misterio, testigos, secretos o pistas falsas, son algunos de los ingredientes de todas estas series policíacas.