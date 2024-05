Netflix tiene el drama basado en hechos reales que te va a dejar sin palabras

Hace poco supimos gracias a los analistas estadounidenses que Netflix había tenido, un 50% menos de éxitos propios en 2023 que en 2022. Algo bastante sorprendente, viendo la tendencia asumida por la empresa de Ted Sarandos sobre la creación de superproducciones y blockbusters llenos de estrellas. Sin embargo, la «gran N roja» no es otra cosa que el reflejo del Hollywood actual. Una industria que va a tener que cerrarse el cinturón, tras unos fracasos comerciales cada vez más sonoros y continuados. Porque en otro tiempo, parecía imposible que proyectos como Los asesinos de la luna, The Flash o Indiana Jones y el dial del destino fuesen a ser un desastre en la taquilla. Nuevo paradigma que nos lleva a entender que en el streaming lo tiene todavía mas complicado para analizar el éxito o el fracaso de sus propias películas y series. Por ello, no es de extrañar que sean muchos los contenidos ajenos a la plataforma que terminan brillando dentro del catalogo de Netflix. Nuestra recomendación de hoy viene en este sentido, con un drama basado en hechos reales que es completamente adictivo: Narvik.

Este filme noruego sobre la Segunda Guerra Mundial pasó un tanto desapercibido en el 2022 y parte los motivos que lo explican es que otra obra bélica producida por la propia compañía fue un autentico fenómeno. Si, hablamos de la ganadora de cuatro Premios Oscar, Sin novedad en el frente. No obstante, esta versaba sobre la Primera Guerra Mundial y obtuvo un mayor poder de distribución al ser un contenido internacionalizado por el servicio de video bajo demanda. No es de extrañar que visto lo bien que funcionó la cinta alemana, Netflix adquiriera la propuesta de Nordisk Film Production para su abanico de contenidos a principios del 2023. Pero ¿de qué trata este drama basado en hechos reales?

Un duro drama basado en hechos reales

La sinopsis oficial de Narvik es la siguiente: «En abril de 1940, los ojos de todo el mundo están puestos en Narvik, un pequeño pueblo del norte de Noruega en la que está la fuente mineral de hierro necesaria para toda la maquinaria de guerra de Hitler. Tras dos meses de dura guerra en invierno, Hitler recibe su primera derrota».

Este punto de partida original nace de una idea confeccionada por Christopher Grøndahl, Live Bonnevie, Erik Skoldbjaerg y Sebastian Torngren Wartin, la cual fue plasmada al guion por el propio Grøndahl, como un drama basado en hechos reales sobre una parte de la historia que jamás se había visto reflejada en el cine. Al frente de la dirección, se encuentra Erik Skjoldbjaerg, quien debutó tras las cámaras con Insomnia, un título que sonará a más de un cinéfilo ya que su remake fue uno de los primeros encargos importantes para el cineasta Christopher Nolan, antes de rodar su trilogía de El caballero oscuro y afianzar su talento en la industria. Después de aquello, Skjoldbjaerg dirigió la estadounidense Prozac Nation y regresó a su país natal para seguir filmando proyectos como An Enemy of the People, Nokas, Pioneer y Pyromaniac y las series Occupied, y Desaparecida en Lørenskog. Narvik es la última película que ha dirigido y está protagonizada por Kristine Hartgen, Carl Martin Eggesbo, Henrik Mestad, Sito Henrik Hoff, Christoph Bach y Magnus Dugdale.

La historia real tras ‘Narvik’

Como bien hemos señalado anteriormente, la Segunda Guerra Mundial es seguramente el hito histórico que más veces se ha representado en la gran pantalla. Desde los campos de concentración hasta la propia biografía de Hitler. Pero ninguna de ella, retrató la primera derrota del líder nazi que terminaría demostrando que era posible vencer al regimiento su regimiento de Europa. Narvik está situada a unos 190 kilométrenos del Círculo Polar Ártico. Esta fue conquistada por los Alemanes, aunque tras dos meses de batalla los Aliados reconquistaron el terreno, suponiendo la primera victoria terrestre significativa para los enemigos del führer.

La historia sigue a la familia Tofte, la cual esta formada por un padre soldado llamado Gunnar, la madre Ingrid y el hijo, Ole. Estos son nativos de Narvik y representan a al perfección cómo estas familias hicieron cualquier cosa para proteger a los suyos. Como tal, esta familia no existió en la realidad, pero representan con fidelidad histórica el groso de un gran número de familias noruegas atrapadas en la truculenta guerra con los Alemanes. Cosa que no quita para que este drama basado en hechos reales sea una de las mejores opciones para todos aquellos amantes del cine bélico este fin de semana.

Narvik dura 108 minutos y está disponible en Netflix desde el 23 de enero de 2023.