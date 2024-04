La razón por la que ‘Destino de caballero’ no tiene una secuela en Netflix

No es seguramente la primera película que se nos venga a la mente cuando pensamos en Heath Ledger, pero Destino de caballero ha terminado marcando a toda una generación. Ya sea por su reparto, simpleza o por lo icónico de su elenco, esta historia de aventuras y romance en la edad media ha conseguido revertir todas las tibias opiniones generadas en el momento de su estreno. Por eso, en estos tiempos donde la audiencia parece querer regresar a historias y continuaciones de otro tiempo, este podría ser el momento perfecto para afrontar una secuela inesperada del ascenso a la nobleza de William, quien por trágico fallecimiento en 2008, no podría volver a ser interpretado por el ganador póstumo del premio de la Academia. Sin embargo, tanto Sony Pictures como Netflix casi dan luz verde a una secuela que terminaron descartando. ¿El motivo? El algoritmo del servicio de streaming no dio el visto bueno a la idea.

No es la primera vez que la compañía toma decisiones en base a los datos recopilados de sus suscriptores. De hecho, es una práctica habitual que en la actualidad los productores ejecutivos admitan o descarten futuras ficciones en base a cálculos y estadísticas de éxito. Así es en parte como filmes mediáticos de la talla de Batgirl o Coyote vs. Acme se quedan sin fecha de estreno y por tanto, en el limbo del desinterés económico de sus compañías. Es la tendencia alejada de la creatividad y que algunos cineastas como Martin Scorsese han descrito como «cine algoritmo». ¿En qué minuto paran los usuarios x película? ¿Cuántas veces se detiene el filme? ¿El público termina de verla finalmente? ¿La ve en más de una ocasión? Aunque los espectadores no se den cuenta, esta información es recogida por la mayoría de las plataformas con el objetivo de confeccionar sus nuevos títulos. La apuesta por la duración, tipo de diálogos o ciertos perfiles interpretativos no es un tema baladí y ya casi nada se deja a la intuición o a la confianza sobre el talento creativo.

Lo que sí conocemos de esa ya nada probable Destino de caballero 2 es que el director de la primera entrega, Brian Helgeland, iba a enfocarla por unos derroteros bastante sorprendentes e inesperados.

¿Cómo iba a ser ‘Destino de caballero 2’?

Hablando con Inverse hace algunos días y repasando su carrera, Helgeland habló sobre el borrador de una Destino de caballero 2 que tendría a los personajes de Roland (Mark Addy), Wat (Alan Tudyk) y Chaucer (Paul Bettany) contra el Conde Adhemar de Anjou (Rufus Sewell), con piratas involucrados de por medio:

«Cuando terminamos Destino de caballero, ya estábamos pensando en hacer la secuela como una película de piratas. La trama giraba en torno al conde Adhemar que secuestraba a Jocelyn y la llevaba a Constantinopla. Estos, terminaban como esclavos de galeras después de que los piratas capturasen su barco. Hay un prisionero en el barco que tiene un mapa del tesoro tatuado en la espalda, pero lo siguen azotando por indisciplina. Los chicos se ofrecen como voluntarios para turnarse para ser azotados en el lugar de este prisionero, para que el mapa no se borre».

Sobre las palabras del cineasta y guionista esta parece una secuela normal para el filme, el cual seguiría teniendo esa pretensión de género de aventuras para la historia. Helgeland aseguró además que Bettany le dio la idea de que William muriese durante la guerra pero que antes, tuviera una hija con Jocelyn (Shanyn Sossamon). Esta competiría igual que su padre, pero ocultando ser una mujer. Una actualización a nuestros tiempos de lo que en su momento fue parte del argumento de la cinta original. Pues el papel de William es el de un joven plebeyo que se hace pasar por un noble para luchar por su sueño de competir en los torneos de justas.

El algoritmo terminó con la idea

Como bien cuenta el ganador del Oscar al Mejor guion adaptado por L.A. Confidential, la idea fue rechazada por la compañía liderada por Ted Sarandos. «Se la propuse a Sony porque ellos poseen los derechos y parecía que estaban interesados en hacerla con netflix (…) Tengo entendido que Netflix probó esta idea de secuela a través de sus algoritmos, lo que indicó que no tendría éxito».

Una decisión que resulta un tanto extraña ya que algunos miembros del reparto original como Paul Bettany, han adquirido una gran relevancia por el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel).

Si Stranger Things o los Bridgerton triunfaron en su momento, mucho tuvo que ver la valentía y el riesgo por un creador, en vez de la apuesta por un puñado de números. Situación que desgraciadamente para la creatividad, cada vez se ve menos en la industria Hollywoodiense.