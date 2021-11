Este miércoles 3 de noviembre Netflix ha lanzado el tráiler oficial del final de la serie La casa de papel. Justo un mes antes de su estreno en la plataforma de streaming el próximo 3 de diciembre. Un tráiler que de nuevo promete mucha tensión, acción y fuego. La banda del Profesor se encuentra totalmente acorralada por el Ejército y va a ser muy complicado que logren salir del Banco de España y que puedan sacar el oro. ¿Cuántos miembros de la banda tendrán que morir?

«Todo sería más fácil si, al menos, el Profesor no cometiese el gran error de su vida», explican desde Netflix sobre esta segunda parte de la quinta temporada. En el tráiler de esta segunda parte del episodio final se ve al Profesor llegando al Banco de España en coche. Si no quieres enterarte de ningún spoiler de la primera parte de la temporada final, no sigas leyendo.

La voz en off de Tokio

Uno de los miembros de la banda Tokio (Úrsula Corberó) ha muerto en la primera parte de la temporada final y en este tráiler podemos oír su sugerente voz en off mientras vemos la desesperación y la tristeza de sus compañeros: “Ves las caras de aquellos a los que has fallado y es como si una bola de fuego te atravesara el pecho”.

«Tokio (Úrsula Corberó) ha muerto y el enemigo, herido y más temible que nunca, sigue dentro del Banco de España. En las horas más oscuras, la banda afrontará los mayores retos: sacar el oro con un plan lleno de incertidumbre, y tratar de salir del Banco de España, rodeado por el Ejército y con los ojos del mundo puestos en él. Todo sería más fácil si, al menos, el Profesor no cometiese el gran error de su vida», explican desde Netflix.

La banda sigue dentro del Banco de España pero ya saben que tienen pocas posibilidades de sacar el oro aunque todavía tienen un plan muy complejo que podría tener éxito. La incógnita es si lograrán salir finalmente de un Banco de España rodeado por el Ejército y con todas las miradas del mundo encima de los miembros de la banda. ¿Lograrán al final lo imposible y podrán salir del edificio?

Sigue la acción en el final de La casa de papel

Lo que ya sabemos es el reparto de esta segunda parte de la de quinta temporada de La casa de papel y podemos confirmar que está compuesto por los actores Álvaro Morte, Itziar Ituño, Pedro Alonso, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, Darko Peric, Hovik Keuchkerian. Además, aparecerán Luka Peros, Belén Cuesta, Rodrigo de la Serna y Najwa Nimri, entre otros.

El final de esta serie de éxito mundial producida por Vancouver Media, la de Alex Pina, se ha convertido lo más esperado del mes de diciembre. La casa de papel es una producción que ha logrado sumar millones de seguidores en todo el mundo. Será difícil despedirse de una serie como La casa de papel.