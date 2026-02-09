Nacho Abad estalla contra Pedro Sánchez: «¡​​Usted es el que permite y protege a los okupas!»

Tras el batacazo del PSOE en Aragón Nacho Abad ha estallado durante el directo de En boca de todos (Cuatro) contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, además de proponer un análisis político de la situación del PSOE.

«Señor Sánchez, su tiempo se ha terminado. Ya pasó. Se acabó», ha comenzado diciendo Nacho Abad este lunes 9 de febrero en su programa de Mediaset. «Puede usted seguir en el poder y dejar que sus compañeros socialistas se arrastren y se despeñen elección tras elección, puede usted sacrificar a los suyos y al PSOE mientras prolonga sin sentido su estancia en la Moncloa, o puede usted dejarlo ya. Si dimite, quizá aparezca alguien en la izquierda que ilusione con una alternativa que no provoque tanto odio como usted. Pero, de momento, usted ha secuestrado al PSOE, y si usted no se da cuenta, se lo digo yo», ha continuado el presentador.

Abad, dirigiéndose siempre directamente a Sánchez, ha sentenciado que: «Usted provoca tanto rechazo que ha convertido un país que es tradicionalmente de centroizquierdas en un país de derechas. Es más, su muro, el que usted ha levantado frente al PP, solo alimenta a Vox. Todo indica que es su responsabilidad, y sólo suya, que el partido de Abascal haya duplicado sus escaños en Aragón».

«Usted es quien arruina a los autónomos; usted es quien nos fríe a impuestos; usted es quien no sabe gestionar esos ingresos; en vez de invertir en infraestructuras, las abandona… Para los que sí hay dinero es para los trincones, para las prostitutas, para la cooperación internacional a tontas y a locas…”, ha continuado Nacho Abad.

El presentador de En boca de todos también le ha dicho al presidente que: «Usted es quien, porque le sale de las narices, y sin pasar por el Parlamento para discutirlo, regulariza de forma masiva a inmigrantes, incluidos delincuentes. Usted es el que permite y protege a los okupas frente a españoles de bien que han luchado toda su puñetera vida para construir su patrimonio».

Y para finalizar, Abad ha remarcado que: «La gente está harta y dice basta ya. Si usted está a la espera de un milagro que le permita volver a gobernar, desista, no se engañe. Cuanto más tiempo pase y permanezca en el poder, más grande será la caída que se va a dar usted. Puede llevar al PSOE a la irrelevancia, como en Francia. Nos pasamos la vida educando a nuestros hijos para que no se rían de los demás, y tenemos a un presidente del Gobierno sin educación, sin sentido de Estado, un hombre que se prefiere a sí mismo antes que a su propio país».