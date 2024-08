‘Monstruos’: primer tráiler de la nueva serie de Ryan Murphy con Javier Bardem y Chloë Sevigny

El actor español Javier Bardem debuta en la pequeña pantalla de la mano del reconocido showrunner, Ryan Murphy. La serie Monstruos es en realidad una secuela de la serie antológica que el creador tiene con Netflix, en el que refleja desde el terreno de la ficción, crímenes reales de la historia norteamericana. Una tipología de relato completamente en sintonía con el desempeño reiterado (y a menudo obsesión) que el servicio del streaming parece tener con el género del true crime. Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez será la continuación espiritual de la serie sobre Jeffrey Dahmer estrenada en 2022 y reunirá al interprete patrio con Nicholas Alexander Chavez y Cooper Koch, con Chloë Sevigny, una de las actrices más recurrentes de Murphy.

Desgraciadamente, en el adelanto no podemos apreciar cómo se verá ninguno de sus implicados, más allá de la llegada de los asesinos a la casa de sus víctimas, poniendo en aviso un esperado mensaje sobre la apreciación de que el contenido que veremos ocurrió de verdad en los años 90. Como bien reza el título, la nueva ficción serial que actuará como una miniserie conclusiva, detallará la historia de los crímenes reales de los Menéndez. Especialmente, cómo José (Bardem) y Mary Louise «Kitty» Menéndez (Sevigny) fueron brutalmente asesinados por sus hijos Lyle (Chavez) y Erik (Koch). Este primer teaser tráiler revela precisamente, la llegada de los hijos a la casa de sus padres, armados y preparados para terminar con la vida de estos. El dúo de hermanos fue condenado en 1996. La serie aterrizará en la plataforma liderada por Dan Lin y Ted Sarandos el próximo 19 de septiembre.

Temporada 2 de ‘Monsters’: sinopsis

La sinopsis oficial de Monster: La historia de Lyle y Erik Menendez dice lo siguiente: «Mientras que la fiscalía argumentó que los hermanos buscaban heredar la fortuna familiar, los hermanos afirmaron, y siguen firmes hasta el día de hoy, mientras cumplen cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, que sus acciones se debieron al miedo a una vida de abuso físico, emocional y sexual a manos de sus padres. La serie se sumerge en el caso histórico que tomó al mundo por sorpresa y allanó el camino para la fascinación moderna del público con los true crime, preguntando a los espectadores ¿quienes son en realidad los verdaderos monstruos?».

El reparto de la serie se completa con Nathan Lane, Ari Graynor, Leslie Grossman, Dallas Roberrts, Paul Adelstein, Jason Butler Harner, Enrique Murciano, Michael Gladis, Drew Powell, Charlie Hall, Gil Ozeri, Jeff Perry, Tessa Auberjonois, Tanner Stine, Larry Clarke y Marlene Forte.

A pesar de que Murphy abandonó su contrato con Netflix en 2023 para asociarse con Disney, Monstruos todavía pertenecerá a «la gran N roja» como parte de ese contrato que ya incluyó la historia de Dahmer. Ganadora de un Premio Emmy, la serie protagonizada por Evan Peters todavía se encuentra en el Top 10 de las creaciones en inglés más populares de la plataforma, estando incluso renovada para una segunda temporada.

El futuro de Ryan Murphy

El creativo lleva años ligado a Netflix, aunque debemos señalar que sus anteriores true crime centrados en el asesinato de Gianni Versace y el juicio a O.J. Simpson. El imperio de producción de Murphy se adentrará de ahora en adelante en el terreno de los deportes, con la coletilla de valor franquicia American Sport Story. La primera de ellas se centrará en Aaron Hernandez, el jugador de los New England Patriots que fue condenado por asesinato.

Este año produjo para FX Network (propiedad de Disney) la miniserie Feud: Capote vs. The Swans y tiene pendiente el estreno de American Crime Story: Studio 54, centrada en los empresarios Steve Rubell e Ian Schrager, quienes fueron condenados por fraude fiscal.

Un Javier Bardem televisivo

Resulta sorprendente que hasta la llegada de Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez, el actor de No es país para viejos no hubiese dado el salto al mundo de la pequeña pantalla. Siendo este, un escenario tremendamente atractivo para las grandes estrellas de Hollywood y quedando muy pocas de ellas sin una serie o participación propia en el terreno del streaming. No obstante eso no quiere decir que en los próximos años no vayamos a ver a Bardem sumergido en algunas de las superproducciones más relevantes de la industria norteamericana.

En 2025 actuará al lado de Brad Pitt en la superproducción de Apple TV + Y Sony Pictures, F1. Además, estará en lo nuevo de Sally Potter junto a Elle Fanning en una historia que lleva por título Alma. Por último dentro de su agenda fílmica, el actor patrio regresará al desierto como Stilgar en Dune: Messiah, el cierre de la trilogía filmada por Denis Villeneuve.