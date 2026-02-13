Es la miniserie perfecta para San Valentín: te contamos dónde y cómo puedes verla gratis

A pocas horas para que se celebre el Día de los Enamorados, las opciones fílmicas para una noche de cine romántico crecen como la espuma del mejor champán. Listas interminables de películas que francamente, todos conocemos y hemos visto en incontables ocasiones. Que si Love Actually, Notting Hill, El diario de Noah, Dirty Dancing…el visionado de dichas historias es casi un rito anual para los amantes de un género que cobra especial relevancia cada 14 de febrero. Por eso, este año nos prestamos a una recomendación diferente, fresca y muy original. Una miniserie fantástica para San Valentín que catapultó a sus dos estrellas protagonistas y que además, puede disfrutarse completamente gratis en el streaming.

Encontrar una cinta o serie para una fecha tan destacada puede ser un auténtico quebradero de cabeza. Sobre todo, teniendo en cuenta que la propia elección en cuestión suele tener de por medio, el debate entre una pareja con su correspondiente disparidad de gustos y preferencias. Así, al acceder a los inabarcables catálogos de las plataformas, el resultado puede derivar en dos de las opciones más viables en estos casos. La primera la de encontrar un título que no esté a la altura y la segunda, la de revivir una de esas comfort movies tan hogareñas desacomplejadas. No seremos nosotros quienes le quitemos valor a ese tipo de entretenimiento. Pero no obstante, hoy traemos en bandeja de plata una miniserie de culto perfecta para San Valentín para la que no es necesario estar suscrito a ninguna marca de vídeo bajo demanda. Hablamos de la alabada adaptación de Sally Rooney, Normal People.

Estrenada hace ya un lustro, Normal People es una de esas ficciones que no se superan del todo. Romántica y trágica hasta decir basta, esta ficción seriada irlandesa estuvo dirigida por dos cineastas de consumado talento; Lenny Abrahamson y Hettie Macdonald. El primero estuvo nominado al Oscar a la mejor dirección por La habitación, mientras que la segunda es la responsable de la magnífica Beautiful Thing. Ambos han continuado su periplo fílmico en solitario, con Abrahamson dirigiendo Conversaciones entre amigos y Macdonald dirigiendo El viaje de Harold, una road movie sobre la vejez. Sin embargo, ni antes ni después han logrado crear un producto con el calado del drama de amor entre Marianne y Connell. Aunque este claro está, partía del best-seller incontestable de una de las autoras más leídas en la actualidad. Pero, ¿de qué trata Normal People? ¿dónde está disponible? ¿hasta cuándo podrá verse gratis?

La miniserie perfecta para San Valentín

La sinopsis de esta miniserie ideal para San Valentín es la siguiente: «Marianne y Connell son dos compañeros de instituto sin apenas relación. él es una de los alumnos más populares y ella ha conseguido mantenerse al margen de los grandes grupos de amigos. Esa aparente diferencia no evita que todos sepan que fuera del centro, Marianne viva en una mansión, mientras que la madre de Connel se encarga de la limpieza de la misma. Cada tarde, los dos coinciden y un día, una conversación inocente despierta un entendimiento que podría cambiar sus vidas».

Normal People habría sido un fenómeno viral, independientemente de la elección de los intérpretes protagonistas. Pero la presencia de dos actores de la talla de Daisy Edgar-Jones y Paul Mescal, la han terminado convirtiendo en un fenómeno de culto. Tras la adaptación de Rooney, Mescal consiguió una nominación al Oscar gracias a la sensacional Aftersun y el año pasado dio el salto definitivo al cine comercial protagonizando Gladiator II, llevando a una futura agenda fílmica llena de colaboraciones con los mejores cineastas. Edgar-Jones no se queda atrás. En 2024 protagonizó el fenómeno blockbuster de Twisters y el próximo 2026, compartirá reparto con Andrew Garfield en Voyagers, lo nuevo de Sebastián Lelio. Completan el elenco principal Sarah Greene, Olga Wehrly, Sebastian De Souza, Leah McNamara, Laurence O’Fuarain, Seán Duggan e India Mulen

¿Dónde está disponible?

Los fans acérrimos de los amores imposibles están de enhorabuena, pues hasta hace algunos días, esta miniserie perfecta para San Valentín únicamente podía verse, bajo suscripción, dentro del catálogo de Movistar +. Afortunadamente, los espectadores españoles pueden verla completamente gratis a través de RTVE Play.

12 capítulos de media hora que no es necesario ver del tirón, pues el servicio de streaming de Televisión Española los mantendrá activos hasta el 30 de junio de 2026 o al menos, eso es lo que se especifica desde la propia web de la cadena. Emitida por primera vez por la prestigiosa BBC, el visionado Normal People es el plan perfecto para una maratón de una miniserie que muchos, definen como el gran drama romántico de la generación millennial.