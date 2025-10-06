Matthew McConaughey sobre volver a ‘True Detective’: si es bueno… «tiene que suceder»

El personaje lovecraftiano de Rust Cohle, ya hablaba en la presentación de la serie original de HBO del eterno retorno. Ese retrato circular y plano de la vida en el que todos los eventos de la vida están condenados a repetirse infinitamente. Y eso es precisamente, lo que los fans de la ficción esperan que termine sucediendo en algún momento, con Matthew McConaughey y Woody Harrelson regresando al universo de True Detective para una nueva temporada. Sin embargo y como bien revela el ganador del Oscar por Dallas Buyers Club, para volver primero, el showrunner Nic Pizzolato debe escribir el guion que convenza a ambas estrellas.

Antes del comienzo del pasado verano, Pizzolato soltó la gran bomba asegurando que tenía una idea para traer de vuelta a Cohle y a Martin Hart. No obstante, ninguno de los dos actores ha recibido un guion formal por parte del creador. Pero ese no es el principal escollo para el hipotético regreso del thriller, ya que HBO parece haberle concedido el absoluto control creativo de la franquicia a Issa López, tras los buenos resultados a nivel de visualizaciones y en el circuito de premios de la última temporada, True Detective: Noche Polar. De hecho, ya se han producido los primeros rumores de casting de la nueva ronda de capítulos de la antología con un Nicolas Cage posicionado para liderar el reparto.

Aunque en realidad, las recientes palabras de McConaughey sobre volver a estar implicado en True Detective abren la posibilidad de que Pizzolato recupere el control de su creación, pues existe un interés real en conocer qué ha sido de los dos detectives que encandilaron a los espectadores en 2014. Ahora bien ¿podrían convivir el desarrollo de ambas producciones?

McConaughey y ‘True Detective’

Durante la promoción de Laberinto en llamas, su última película para Apple TV, McCoanughey hizo un breve repaso de su actualidad profesional y de lo que está por llegar. Incluyendo, por supuesto, toda esa rumorología y fandom que desea que vuelva a ponerse en la piel del investigador nihilista amante de los soliloquios filosóficos.

«Hay entusiasmo sí, pero aún no he visto el guion», comenzaba explicándole McConaughey a NME. Tras ello, el intérprete recordó como se sintió al recibir el material original y auguró una más que probable vuelta con él y Harrelson si el libreto merece la pena:

«Cuando leí True Detective, todo lo que salió de la boca de Rust Cohle fue apasionante. El guion era espectacular, así que la ejecución (de una secuela) debe ir un paso más allá (…) Si Nic (Pizzolato) pone algo por escrito que Woody y yo consideremos lo suficientemente bueno, ni siquienra sería una opción. Lo veríamos y diríamos ‘Tiene que suceder’. ¡Pero tiene que ser buenísimo porque sentamos un precedente muy bueno!».

El futuro del actor

Tras una breve pausa como actor, centrándose en la publicación de autobiografía Greenlights y su colección de poemas Poems & Prayers, McConaughey vuelve a la primera línea de la actuación con Laberinto en llamas, aunque todavía tiene pendiente el thriller The Rivals of Amziah King y otra serie para Apple TV llamada Brothers, la cual está prevista para 2026.

¿Volveremos a ver a McConaughey y a Harrelson recuperando sus personajes de True Detective?