Más brutal que ‘Juego de Tronos’: la serie de HBO basada en una historia real que ya es lo mejor que he visto

La pequeña pantalla del streaming ha aprovechado el final del verano para mostrar algunas de sus ficciones más esperadas. Disney Plus nos está regalando la fantástica Alien: Planeta Tierra, mientras que Netflix ha publicado ya el final de la segunda temporada de Miércoles y Long Story Short, la nueva ficción de Raphael Bob-Waksberg, creador de BoJack Horseman. Aunque claro está, la serie clave de este final de calendario estival no podía tener un hogar que no fuese la gran HBO, a través de una historia real sucedida en el Siglo XI: Rey y Conquistador.

Bajo la supervisión de sellos tan relevantes en el mundo televisivo como la CBS o la BBC, Rey y Conquistador llega de la mano del guionista Michael Robert Johnson, quien debuta como showrunner, años después de haber escrito el libreto de títulos de la talla de la Sherlock Holmes de Guy Ritchie o la Pompeya de Paul W.S. Anderson. No obstante y para funcionar como una miniserie, el trabajo de esta serie de HBO que parte de una historia real es lo suficientemente ambiciosa como para ensombrecer la llegada del resto de novedades que estos días rondan los diferentes catálogos de los terminales de vídeo bajo demanda.

Por el momento sólo tenemos disponibles dos episodios, con la marca, publicando un nuevo granito de arena a esta historia de forma semanal. Y en cada nueva aportación y al igual que sucediese con la aventura medieval liderada por Jon Nieve, los Stark y compañía, Rey y Conquistador está repleta de venganzas, aliadas y muertes sorprendentes. No obstante, su principal similitud con el serial de Juego de Tronos se encuentra en el casting principal de uno de sus protagonistas. Sí, Nicolaj Coster-Waldau, conocido por interpretar a Jamie Lannister en la serie confeccionada por David Benioff y D.B. Weiss, da vida en esta ocasión a Guillermo de Normandía. Por otro lado, James Norton (Black Mirror) encarna a Harold de Wessex. Jason Forbes (El problema de los 3 cuerpos), Elander Moore (Kaos), Valdimar Örn Flygenring (Whale Valley), Calum Sivyer (Tartamudo) y Sveinn Geirsson (Y respiren normalmente), completan el elenco principal secundario.

Serie HBO: basada en una historia real

A lo largo de ocho episodios de 50 minutos de duración cada uno, Rey y conquistador parte de la siguiente sinopsis oficial: «Guillermo de Normandía y Harold de Wessex estaban destinados a encontrarse en la batalla de Hastings en 1066. Eran aliados pero no tenían derecho a la monarquía británica. El destino los terminaría enfrentando por la corona del país».

Un retrato fehaciente de las luchas de poder en el territorio anglosajón, mediante un relato tremendamente político que nos recuerda a los entramados palaciegos que conocimos en la ficción creada por George R.R. Martin. Eso sí, sin el punto de la fantasía épica de tener a dragones y a caminantes blancos por el campo de batalla.

Pura tensión política

Pobre del que se enfrente a Nikolaj Coster-Waldau en el campo de batalla… 🫣#ReyyConquistador y #JuegoDeTronos están disponibles en HBO Max. pic.twitter.com/hHsJcaVTYN — HBO Max España (@StreamMaxES) September 4, 2025

Esta serie de HBO que parte de la historia real, reconstruye y traslada al espectador a días de pura tensión política. Aunque por supuestos, los creadores se han tomado ciertas libertades a la hora de plantear los hechos, a pesar de que las secuencias de acción y la ambientación atmosférica de Rey y conquistador nos pretenda sumergir de lleno en la brutalidad de una época en la que la estabilidad de las naciones pendía casi siempre de un hilo.