Locura por la vuelta de las dos series más queridas de Netflix: serán estos días de enero

La plataforma líder del streaming nos tiene acostumbrados a las sorpresas y por consiguiente, a los fenómenos virales de su catálogo. Porque ciertamente y en detrimento hacia sus principales competidoras, «la gran N roja» debe estar continuamente generando contenido de interés que atraiga a nuevo público y que mantenga a sus suscriptores. El rojizo servicio de vídeo bajo demanda no posee la fuerza creativa (y económica) de las propiedades intelectuales que manejan otros portales como Disney +, SkyShowtime o Max. Por ello, el regreso de dos de las series más queridas de Netflix es un motivo de celebración para los espectadores.

Estas no son otras que la tercera temporada de Machos Alfa y el regreso de El agente nocturno. Sí, entre ellas no existe una correlación temática, pero sí representan de alguna forma, dos nichos de público clave dentro de ese mainstream comercial que representa la empresa fundada por Reed Hastings y Marc Randolph. Tras unos grandes niveles de audiencia con sus dos primeras temporadas, la ficción española en la que se retrata la crisis de la masculinidad y la «abolición del patriarcado», vuelve con una nueva ronda de capítulos nuevamente dirigidos por los hermanos Caballero. Creadores de shows clave en la pequeña pantalla patria, como Aquí no hay quien viva o La que se avecina. La trascendencia de esta sátira sobre la deconstrucción de los hombres y de las nuevas dinámicas de pareja, llegó incluso a estar entre los productos audiovisuales internacionales más vistos, llegando a tener un remake francés que llegará a la plataforma el día 24 de enero, bajo el nombre de Supermachos y en Italia del mismo modo, tendrán su propia versión con Maschi Veri y dos adaptaciones todavía por desarrollar en Países bajos y Alemania. En el caso del thriller de espionaje norteamericano, la creación de una segunda temporada era una realidad que tarde o temprano, iba a suceder sí o sí. Más que nada porque el estreno de su historia el pasado 2023 fue una auténtica revolución dentro del terminal californiano. 100 millones de visualizaciones que la auparon al puesto número siete de los seriales más vistos de la marca, convirtiendo a esta trama de intriga protagonizada por Gabriel Basso (Jurado Nº2) en un reclamo directo en decenas de países en una sinopsis al más puro estilo de las novelas y adaptaciones de Jack Ryan.

Las dos series más queridas de Netflix

Sus argumentos livianos sin demasiadas pretensiones artísticas han llevado a que ficciones antagónicas como estas sean, dos de las series más queridas de Netflix. En el caso de la comedia español, los personajes interpretados por Fernando Gil (¿Quién es quién?), Fele Martínez (Reyes de la noche), Gorka Otxoa (Pagafantas) y Raúl Tejón (Estoy vivo) volverán un poco antes que el espía norteamericano. La tercera temporada de Machos Alfa se estrena el próximo 10 de enero, mientras que la segunda de El agente nocturno estará disponible a partir del 23 de enero.

La continuación de Machos alfa no dependerá demasiado de los números que logre en las próximas semanas dentro de la compañía, pues como supimos a mediados del pasado año, la major ya había firmado con los Caballero una cuarta temporada, además de la inminente tercera ronda de episodios. Un caso aislado dentro de la industria patria, pues más allá de La casa de papel o Élite, ninguna serie española ha logrado funcionar más allá de una segunda renovación de su entramado.

El seguimiento de El agente nocturno y la prolongación de su historia está más en el aire, siendo muy dependiente de las casi imbatibles estadísticas logradas por su temporada inicial. Adaptando la novela de Mattew Quirk, Ryan quiso dejar claro que en el regreso del héroe de acción, el planteamiento intentaría resolver varias preguntas esenciales para el protagonista: ¿A dónde se dirige ahora? ¿Qué significa ser realmente un agente nocturno? ¿Dónde queda su relación con Rose? Lo que parece claro es que la idea del show televisivo es el de plantear una nueva misión/conspiración con cada nueva vuelta de este todavía novato agente del FBI.

2025: un comienzo muy prometedor

La llegada casi simultánea de las dos series actuales más queridas de Netflix da el pistoletazo de salida a un 2025 lleno de estrenos. Aparte de Machos Alfa y El agente nocturno, la corporación liderada por Ted Sarandos estrenará este mes de enero toda una serie de producciones internacionales. Desde la prometedora miniserie western Érase una vez en el Oeste hasta el true crime I Am a Killer, pasando por el anime Sakamoto Days.