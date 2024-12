Disney sigue con su estrategia live action: ‘Enredados’ tendrá una película de acción real

Después de fracasos sonoros como Pinocho, La sirenita o Peter Pan & Wendy, Disney no sólo no se ha rendido con las adaptaciones al terreno de la acción real, sino que parece querer expandir esa tendencia hasta casi el infinito. De hecho, el alcance se sus live action ya no acude únicamente al terreno de la nostalgia más alejada de los espectadores, sino que la casa del ratón tiene previsto llevar al terreno de «carne y hueso» alguno de sus filmes más recientes. Como por ejemplo Vaiana, la cinta que acaba de de estrenar una segunda parte en cines y que tiene previsto reimaginar la película original para el 2026. Ahora, la siguiente en la lista va a ser la reinterpretación de un cuento que va a necesitar muchas horas de peluquería: Enredados.

Según se ha estado informando desde medios estadounidenses, Disney está dando prioridad a la conversión de algunos de sus títulos animados y Enredados está el primero en una lista de intenciones sin fin. Los informes apuntan a unas negociaciones muy avanzadas con Michael Gracey, director de El gran Showman. El autor australiano tiene un currículum portentoso en el terreno del musical. Aparte del drama biográfico protagonizado por Hugh Jackman, Gracey es responsable del documental sobre la cantante Pink, P!ink: Todo lo que sé hasta ahora y, el original biopic sobre Robbie Williams titulado Better Man. Además, el cineasta se encuentra colaborando en la adaptación del libro infantil ‘Nevermore’ para Paramount y participa en la dirección de un musical en el West End basado en la vida de Luciano Pavarotti. En un principio, la «Enredados real» contará con el primer borrador de guion de Jennifer Kaytin Robinson (Thor: Love and Thunder), mientras que Kristin Burr producirá bajo el sello Burr! Productions junto con la productora Lucy Kitada (El club de las canguro). Todavía no se ha decretado un casting oficial, pero por supuesto, en internet la rumorología ya aspira a varias candidatas para la protagonista, como por ejemplo Florence Pugh. Un fichaje que tendría mucho sentido si tenemos en cuenta que la actriz británica mantiene una estrecha relación con el estudio, gracias a su papel de Yelena Belova dentro de Marvel. También se ha hablado de la hipotética participación de Zac Efron como corpotagonista, pues Gracey ya lo dirigió en la anteriormente mencionada, El gran showman.

¿De qué trata ‘Enredados’?

Basada en uno de los cuentos de los hermanos Grimm, la sinopsis de la que partió la producción dirigida por Nathan Greno y Byron Howard fue la siguiente: «Flynn Rider, el más buscado bandido del reino, se esconde en una misteriosa torre y allí se encuentra con Rapunzel, una bella y avispada adolescente con una cabellera dorada de 21 metros de largo, que vive encerrada allí desde hace años. Ambos sellan un pacto y a partir de ese momento, la pareja vive emocionantes aventuras en compañía un caballo vigilante, un camaleón sobreprotector y una ruda pandilla de matones».

En la versión original, Enredados tuvo las voces de Mandy Moore (This is Us), Zachary Levi (Shazam), Dona Murphy (La fuente de la vida), Ron Perlman (Hellboy), M. C Gainey (Django desencadenado) y Jeffey Tambor (Algo pasa con Mary). En su momento, la propuesta fue la película número 50 de Disney Animation Studios y logró recaudar unos 591 millones de dólares en el box office y, aunque no estuvo entre las consideraciones a Mejor largometraje de animación, sí logró una consideración de la Academia por la canción ‘I See the Light’ de Alan Menken y Glenn Slater.

Un futuro lleno de Live action

Con la incertidumbre puesta en el género de los superhéroes. la compañía liderada por Bob Iger parece estar aunando fuerzas en sacar adelante varios remakes de sus cintas triunfantes en la taquilla internacional. Incluso expandiendo el universo de estas, como es el caso de Mufasa: El rey león. La precuela de El rey león llegará a los cines el próximo 20 de diciembre, bajo la dirección de Barry Jenkins (Moonlight). La primera parte que Disney llevó al live action en 2019 es actualmente, el décimo filme más taquillero de la historia con una recaudación de 1.633 millones de dólares. El estudio espera tener un nuevo taquillazo con este regreso al ciclo sin fin.

En 2025, tendremos el estreno de varias historias en acción real. Cruella 2, Lilo y Stich y la polémica Blancanieves. Se desconoce cuando llegará la reinterpretación humana de Enredados, pero no se espera hasta al menos, antes de 2027.