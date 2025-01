La película de Kevin Costner que fracasó en cines y revive en Netflix: basada en un popular best seller

Una vez pasado el grueso de la Navidad y con únicamente el Día de Reyes por delante, nuestras recomendaciones cinematográficas vuelven a tomar un cariz alejado de la amabilidad y del terreno de los villancicos. Un cambio en el consumo de los propios suscriptores, quienes poco a poco van abandonando la tendencia del ya un tanto cargante subgénero, volviendo a rellenar los Tops del contenido más visto con thrillers, dramas y comedias alejadas de la amabilidad de los relatos propios en estas fechas. Así, nuestra recomendación para hoy no es otra que, una película fantástica de Kevin Costner disponible en Netflix.

La cinta es Uno de Nosotros, una historia rural norteamericana estrenada en 2020 con la aprobación unánime de la crítica internacional. Desgraciadamente, el apoyo de la prensa no logró impulsar su espacio en la taquilla mundial. Entre otras cosas, porque sus actores principales ya no tienen el otrora tirón mediático inherente a su estrellato hollywoodiense. La película, aparte de esta liderada por Kevin Costner, también está coprotagonizada por Diane Lane (Cotton Club, Noches de tormenta). Una pareja de intérpretes que antes, ya fueron marido y mujer en la ficción gracias a El hombre de acero, donde dieron vida a los padres de Superman. basada en la novela homónima de Larry Watson, Uno de nosotros está dirigida por Thomas Bezucha, firmando el cuarto largometraje de su carrera tras La joya de la familia, Big Eden y Monte Carlo. Aunque del mismo modo, ha destacado como guionista en miniseries excelentes de la talla de Fargo. Así que por supuesto, el propio Bezucha adapta el relato original que no tuvo una excesiva suerte en el calendario de estrenos, pues su llegada a los cines coincidió con la época de la pandemia del COVID-19. Pero, ¿de qué trata este retrato familiar de la Estados Unidos más rural en los 60?

‘Uno de nosotros’: sinopsis

La sinopsis oficial de Uno de nosotros es la siguiente: «Tras sufrir la pérdida de su hijo, el sheriff jubilado George Blackledge y su mujer Margaret dejan su rancho en montana para tratar de rescatar a su nieto Jimmy en Dakota del norte. El niño se encuentra bajo la tutela de la poderosa familia Weboy, pues la nuera se ha vuelto a casar con otro hombre. La matriarca Blanche Weboy, tras descubrir las intenciones de los Blackledge, decide hacer todo posible para impedir que el joven regrese con sus abuelos».

Además de Costner y Lane, el reparto se completa con Jeffrey Donovan, Booboo Stewart, Lesley Manville, Kayli Carter, Will Brittain, Bradley Stryker, Greg Lawson y Ryan Northcott, entre otros. El filme fue distribuido por Focus Features y tenía un estreno internacional previsto para el 21 de agosto de 2020. Sin embargo, el coronavirus pospuso su llegada a las salas al 6 de noviembre del mismo año. Otro de los puntos a destacar de su equipo es la presencia del compositor Michael Giacchino, Ganador del Oscar por la banda sonora de Up.

A pesar de contar con un 76% de críticas positivas en la web de Rotten Tomatoes y de alcanzar un 6,7 sobre 10 en la prestigiosa IMDb, Uno de nosotros no alcanzó los números esperados en el terreno de la exhibición. Con un presupuesto de 21 millones de dólares, la película de Kevin Costner únicamente consiguió reunir 10 millones de dólares a nivel internacional. Para hacernos una idea, fuera del terreno norteamericano los números en la cartelera española de la adaptación de Bezucha fueron incluso más trágicos que en la mayoría de otros países. Aquí, Uno de nosotros recaudó 250.707 euros, reuniendo a unos 40.000 espectadores en las salas.

La película de Kevin Costner

El cambiante paradigma del consumo audiovisual, nos tiene ya acostumbrados a este tipo de fenómenos que no culminan sus objetivos en el box office, pero que sí que acaban encontrado cierto éxito dentro de las plataformas. De hecho, ni siquiera hace falta que el título en cuestión haya obtenido grandes reseñas. Ahí están ejemplos como Morbius, Madame Web y toda una serie de producciones audiovisualmente muy pobres que logran inexplicablemente, convertirse en un contenido atractivo para la audiencia masiva.

Con poco más de una hora y media de duración, esta película de Kevin Costner se encuentra únicamente gratis en Netflix. Pero igualmente está disponible bajo alquiler en Google Play y Apple TV +. La opción perfecta para empezar este nuevo año cinéfilo.