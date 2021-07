Hay actores que, aunque parezcan destinados a interpretar ciertos papeles, al final la producción decide rechazarlos o son ellos mismos los que terminan declinando la oferta. Por el contrario, cuando la asociación perfecta se cumple, la interpretación marca la diferencia y la película es buena, difícilmente se puede separar actor de personaje. Casos como estos son el de Tom Hiddleston con Loki, Ryan Reynolds con Deadpool o Samuel L. Jackson siendo Nick Furia. Esto también sucede con personajes icónicos como James Bond, siendo Pierce Brosnan una autoridad (aunque está algo cansado de que le pregunten por el sucesor de Craig). Los motivos de rechazar o saber que nunca vas a querer interpretar un papel pueden ser muy variados y sino, que se lo digan a Liam Neeson. En una entrevista en el show de James Corden, el actor irlandés ha sorprendido a todos con la razón por la que nunca quiso ser James Bond.

Concretamente, Liam Neeson estuvo en algún momento de los 90 en las agendas de los mandamases de la Metro Goldwyn Mayer para interpretar al espía más famoso de Inglaterra. Su elección precedía a la de Brosnan y Goldeneye, su primera aventura como Bond. A la pregunta relacionada con el icónico papel, Neeson respondió: “Sí, se acercaron a mí, creo que fueron un par de llamadas de Barbara Broccoli, quien ahora es la productora principal de las películas de Bond”. El actor situaba este sondeo para el rol después de haber triunfado con La lista de Schindler, la cinta sobre el holocausto que se estrenó en 1993 y que le valió a Neeson su única nominación al Oscar. “No me lo ofrecieron. Sé que estaban mirando a varios actores y yo, aparentemente, estaba entre ellos”, afirmó.

Pero la razón por la que nunca quiso ser James Bond no se trataba de su ego, ni de una decisión estratégica para su carrera. Fue su mujer, fallecida en 2009 la que no quiso que nunca interpretase el papel. “Estábamos haciendo una película juntos en Carolina del Sur, y ella dice: ‘Cariño, si te ofrecen James Bond y lo vas a interpretar, no te casarás conmigo’” contaba Neeson, que añadía la divertida anécdota que después de eso, cuando se enfadaban, él se le acercaba cantándole la sintonía de James Bond. Al principio de los 90, Seguramente nadie lo hubiese imaginado como James Bond, pero ahora con ese giro hacia las películas de acción que tomó su carrera después de Venganza, sabemos que Liam Neeson podría haber salvado el mundo en más de una ocasión.