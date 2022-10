Liam Neeson podría protagonizar el reboot de ‘Agárralo como puedas’

Paramount Pictures ha comenzado a preparar la lista de aterrizaje para volver a representar la mítica comedia de los 80, Agárralo como puedas. Según Deadline, el elegido para ocupar el protagonismo que antaño mantuvo Leslie Nielsen será Liam Neeson, mientras que Akiva Schaffer dirigirá el proyecto. Se espera que Neeson interpretará al hijo del oficial Frank Drebin.

Nielsen fue la cara visible de la saga durante tres películas, convirtiéndose así en una leyenda todavía actual del género. Sus gags y situaciones tan a menudo ridículas y absurdas, forman parte de una forma de hacer comedia que a día de hoy, parece extinta. Ahora, Seth MacFarlane, creador de Padre de familia y Erica Huggins producen el reboot a través de de su sello Fuzzy Door, con el director también a bordo como productor ejecutivo. El guion correrá a cargo de Dan Gregor y Doug Mand, los guionistas de Chip y Chop: los guardianes rescatadores.

En realidad, se lleva hablando de reiniciar la saga desde 2010, con el fallecimiento de Nielsen. A la Paramount le costó encontrar la historia ideal desde la que partir, pero por fin parece que el estudio ha logrado marcar un punto del que partir. No es de extrañar que los deseos de la major pasen por resucitar la creación de los hermanos Zucker, ya que Top Gun: Maverick, la tardía secuela de aviación ha sido un rotundo éxito para la productora. Convirtiéndose meses después de su estreno en la secuela más taquillera y la décimo primera en la lista de 100 de largometrajes que más han recaudado en la historia del cine.

La elección de Neeson parece extraña, ya que de aquí a hace unos años se ha reinventado como actor, pasando de protagonizar dramas a títulos de acción llenos de disparos, muertes y venganza. Sin embargo, en realidad el irlandés tiene un talento para la comedia que ha pasado desapercibido por el gran público. Liam Neeson ha aparecido en Ted de MacFarlane y en la serie Life’s Too Short, de Ricky Gervais. Justamente en ella, retrató una versión mejorada de sí misma que quería huir de la actuación seria hacia la comedia improvisada. Aparte de dirigir Chip y Chop: los guardianes rescatadores, Schaffer ha pasado toda su carrera realizando obras relacionadas con el humor, desde su participación en Saturday Night Live hasta grabar los videoclips del grupo cómico The Lonely Island. Todavía no existe una fecha ni aproximación para saber cuándo llegará este esperado reboot de Agárralo como puedas.