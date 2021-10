Como se suele decir en la industria “en Hollywood se cae hacia arriba”. Una expresión que es el resultado de varios casos de resurgimientos milagrosos de algunas carreras. Mathew McConaughey, Micky Rourke o Adam Sandler son algunos de los ejemplos más conocidos, pero si pensamos en películas en una saga de películas que podría haber sepultado a cualquier intérprete esa es la de Crepúsculo. Sus dos actores principales (Robert Pattinson y Kristen Stewart) han sabido recomponerse del encasillamiento y del poco lucimiento de sus personajes, dando un vuelco a sus carreras drásticamente. ¿Qué cómo lo hicieron? Pues seleccionando proyectos más pequeños, de la mano de cineastas de autor que potenciasen su talento. El caso más evidente es el de Kristen Stewart, quien ha asegurado que probablemente sólo tenga 5 películas buenas en su carrera”.

Hablando con el Sunday Times (a través de Yahoo) la actriz manifestó que desde que se desvinculo de la franquicia de Crepúsculo ha sido venerada durante mucho tiempo por los críticos: “Probablemente he hecho cinco películas realmente buenas ¿entre 45 o 50 películas?, a esas es a las que digo ‘¡Vaya, esa persona hizo un trabajo hermoso de arriba abajo!’”.

Cuando a Kristen Stewart se le preguntó qué películas era las que contaba entre sus mejores, la intérprete señaló las producciones del director francés Oliver Assayas; Personal Shopper y Viaje a Sils Maria. Esta última fue la película que la convirtió en la primera actriz norteamericana en ganar un Premio César. También quiso concretar que no es que se arrepienta de la experiencia de hacerlas, destacando que sólo se arrepiente de haber dicho que sí a un par de películas y no por el resultado, sino porque no fue divertido. Stewart se negó a decir, por respeto, esos arrepentimientos.

Tampoco sabemos si entre esas 5 está contando Spencer, el biopic sobre Diana de Gales que se estrena el 19 de noviembre. Aunque posee una filmografía regular, Stewart tiene grandes buenas películas e interpretaciones como Siempre Alice, Hacia rutas salvajes o una de sus primeras cintas, La habitación del pánico de David Fincher.