Una cartelera bestial: ‘Jurassic World: El renacer’ se enfrenta a Superman y a Los Cuatro Fantásticos

Después de más de un año hablando del increíble horizonte de blockbusters que iba a asomarse al calendario de estrenos estival de 2025, por fin julio ha abierto la veda a tres producciones clave que tendrán un importantísimo papel en el desarrollo económico de Hollywood. Hablamos, cómo no, de Jurassick Park: El renacer y de los reboots superheroicos de Superman y Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos. Una cartelera bestial que puede llegar a complementarse, convirtiendo este mes en una fiesta para la exhibición o que podría arruinar a alguna de ellas debido principalmente a sus grandes presupuestos. Sin embargo, el box office mundial no se alimenta única y exclusivamente de este tipo de proyectos y por eso, a continuación vamos a repasar las novedades fílmicas más relevantes que llegarán en los próximos días:

Estrenos de la cartelera de julio

‘Jurassic World: el renacer’

La última trilogía jurásica no gozó de grandes críticas, pero si sumamos su recaudación total en la taquilla podemos hacernos una idea inequívoca de por qué la Universal Pictures sólo ha tardado tres años en realizar un seguimiento del relato original de Michael Crichton. Porque dicha trilogía, ha sumado un total de 4.600 millones de dólares en todo el mundo y ahora, la major pretende volver a conseguir un taquillazo que ensombrezca a Marvel y DC. Para ello cuenta con el regreso del guionista original, David Koepp, y con un director a la altura de las circunstancias, como es Gareth Edwards (The Creator). Por contra y aunque no encontraremos ni rastro del anterior reparto, la producción se ha asegurado de encontrar en Scarlett Johansson a ese reclamo mediático que toda superproducción necesita.

Cinco años después de los eventos de Dominion, en Jurassic World: El renacer conocemos a Zora, una contratista que dirige un equipo para conseguir el material genético de tres enormes dinosaurios. Cuando en la operación se cruzan con una familia y quedan varados en una isla, este grupo de supervivientes realizará un descubrimiento aterrador.

Fecha de estreno: día 2.

‘Detective Conan: One-eyed’

La serie animada que adapta el manga de Gôsho Aoyama regresa con una nueva película, donde este inteligente y diminuto Sherlock Holmes nipón intentará averiguar un misterio relacionado con el pasado del inspector Kansuke Yamato y la avalancha en la que estuvo involucrado años atrás.

Fecha de estreno: día 4.

‘Uno equis dos’

Cinta española que nos presenta a Chino y Josu, dos amigos cuarentones que llevan desde su etapa universitaria intentando conseguir un pleno al quince en la quiniela. Esta semana han acertado los 12 primeros resultados y junto a sus parejas, planean ver la jornada final en casa del pueblo de la familia de Chino. A medida que el premio va acercándose con cada nuevo resultado, los cinco se enfrentarán a la realidad de quiénes son realmente como individuos en una escalada imparable y disparatada de malas decisiones.

Fecha de estreno: día 4.

‘Superman’

Es el primer frente blockbuster que podría frenar los resultados de Jurassic World: El renacer. Superman, dirigida por James Gunn, supone el pilar central del nuevo DC Universe que el director y el productor Peter Safran planean servirnos en los próximos años.

Un planteamiento que no será una historia de origen, abordando al personaje en un recién universo reimaginado y mezclando la épica, el humor y el puro corazón del superhéroe: La cinta recuperará el lado más compasivo y bondadoso del personaje.

Fecha de estreno: día 11.

‘La mercancía más preciosa’ (día 11)

Nominada a la Palma de Oro en el último Festival de Cine de Cannes, esta historia de animación dirigida por Michel Hazanavicius adapta, la novela homónima de Jean-Claude Grumberg. Durante la Segunda Guerra Mundial, una familia judía es deportada al campo de concentración de Auschwitz. En el tren hacia el campo de concentración, en un gesto desesperado, el padre arroja a una de sus hijas a la nieve, siendo rescatada por una humilde pareja de leñadores. Sus vidas y las de los que les rodean cambiará para siempre.

Fecha de estreno: día 11.

‘Sé lo que hicisteis el último verano’

En la vorágine de secuelas tardías de la actualidad, la continuación de Sé lo que hicisteis el último verano quiere ser un fenómeno parecido a lo logrado por otras IP del terror, como Scream o Halloween. Aquí, el nuevo grupo de amigos tendrá que buscar aliados en los protagonistas clásicos de la franquicia, para descubrir quién está detrás de toda una serie de asesinatos que repiten el patrón de lo que ya ocurrió en la localidad de Southport casi 20 años atrás.

Fecha de estreno: día 18.

‘Los Cuatro fantásticos: Primeros pasos’

Por esta fecha, Jurassic World: El renacer ya debería haber cumplido los requisitos mínimos para ser uno de los taquillazos del verano. Aquí sí, seguramente con la llegada del reboot de Los Cuatro fantásticos, la audiencia comercial se centrará en acudir en masa a las salas para recibir, una de esas últimas balas en la recámara que Marvel posee para mantener vigente su universo cinematográfico de películas.

Fecha de estreno: día 25.