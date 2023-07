Jigsaw está de regreso: el icónico muñeco de la franquicia ‘Saw’ volverá en la décima entrega

Hace pocas horas, hemos podido ver el nuevo e impactante cartel de Saw X. La décima entrega de la franquicia promete ser la más brutal de toda la saga y para ello ha recuperado a Billy, la tétrica marioneta llamada Billy. Bajo esa teatralidad, el asesino conocido con el nombre de Jigsaw ha terminado con la vida de todos aquellos que no valoraban suficiente su vida, obligándoles a sacrificarse y perder (a menudo) partes preciadas de su cuerpo para poder sobrevivir a sus macabras pruebas. Una esperada vuelta que deberá recomponerse del malogrado intento de reboot que se estrenó en 2021 y que llevó por título Spiral: Saw.

Welcome back to the game. #SawX – only in theaters September 29. pic.twitter.com/3Hd8mZUU6s — Saw (@Saw) July 26, 2023

Para poder reenganchar a los fans, en vez de realizar una precuela o una continuación prolongada, desde el estudio han pensado que la mejor forma es la de situarse cronológicamente entre los sucesos de la primera y la segunda entrega, pudiendo ver de nuevo al rostro real y primigenio que inicio toda esta locura de pruebas macabras: John Kramer (Toni Bell).

Según la sinopsis oficial, nuestro asesino viajará a México para intentar someterse a un tratamiento experimental que pueda doblegar su cáncer mortal por el cual, comenzó todo su juego lleno de giros terroríficos. No obstante, esta supuesta operación resulta ser un timo para engañar a la gente vulnerable como él. Esto no hace más que dar alas a su personalidad, buscando una cruel venganza contra los hombres que han organizado todo ese entramado.

Do you want to play a game? 310-564-8144 — Saw (@Saw) July 27, 2023

La campaña promocional está dando mucho juego (nunca mejor dicho) en Estados Unido y por ello, para anunciar el regreso de esta especie de payaso en triciclo, la cuenta en Twitter oficial de la película invitaba a llamar a un número de teléfono (310-564-8144). Al llamar, sonaba la voz de Kramer diciendo “quiero jugar a un juego”, terminando la acción con el envío de un texto que enlazaba con la siguiente imagen:

I know you missed me. #SawX is in theaters September 29. pic.twitter.com/WDZtibkeCB — Saw (@Saw) July 27, 2023

Saw X llegará a las salas españolas el próximo 29 de septiembre de la mano del director Kevin Greutert. Un realizador conocido por los fans de la saga, ya que estuvo presente liderando las entregas de Saw VI y Saw VII 3D. El décimo filme volverá a tener a James Wan como productor ejecutivo.