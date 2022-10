Tobin Bell regresará como Jigsaw en ‘Saw 10’

Esta semana, los regresos parecen el núcleo temático de las principales noticias relacionadas con el séptimo arte. Con todavía la resaca emocional de saber que Henry Cavill regresará como Superman, ahora hemos podido saber que el actor Tobin Bell volverá a interpretar al villano Jigsaw en la nueva entrega de la franquicia Saw. A principios de este año, tanto Lionsgate como Twisted Pictures comunicaron abiertamente que su desarrollo de la franquicia todavía no había terminado, anunciando el rodaje de una décima película.

El último largometraje de la IP de terror que pudimos ver en cines fue Spiral, protagonizada por Chris Rock y justamente, la única en la que Bell no apareció como John Kramer. El veterano intérprete ha sido un icono inmortal del terror desde el inicio de la década de los 2.000. Su personaje era un hombre con ansias de vivir pero que, inevitablemente se encontraba en la fase final de un cáncer terminal. Sin nadie a quien castigar por su mala suerte, Kramer decide convertirse en Jigsaw y con laberinticos puzles aleccionar a personas que no valoran lo suficiente una vida que él ya no puede tener. El carisma de este justiciero moral que no manchaba nunca sus manos de sangre conquistó al público a pesar de su muerte al principio de esta longeva saga.

Sin embargo, Tobin Bell siguió apareciendo a través de flashbacks y grabaciones de voz, manteniendo un legado mortal con la inestimable ayuda de compinches igual de inestables que él. Pero entonces ¿cómo se explica el regreso de Bell en Saw 10?

Como todavía no conocemos ningún aspecto de la trama ni más información del casting o de su sinopsis, en el horizonte se plasman dos aparentes alternativas. O bien esta décima cinta sigue explotando el recurso del flashback y el Diabolus ex Machina (algo un tanto agotador) o se optará por un reinicio en el que el personaje todavía siga vivo, es decir una especie de precuela. No obstante y viendo el equipo técnico que está construyendo Liosngate, todo parece indicar que se decantarán por la primera opción. Kevin Greutart, el montador de los cinco primeros filmes y realizador de Saw VI y Saw: el capítulo final se sentará de nuevo en la silla de director. Desde ambas productoras han asegurado que Saw 10 incluirá “trampas retorcidas e ingeniosas completamente nuevas y un nuevo misterio por resolver”.