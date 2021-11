Desde que hace algunos meses se estrenase la versión del director de La liga de la justicia, los fans de Dc desean ver también el montaje de cineasta David Ayer para El escuadrón suicida. En su origen, el cineasta quería crear un relato oscuro, mientras que Warner modificó lo suficiente la historia para que esta tuviese un lado cómico parecido al que James Gunn había conseguido para la competencia en Los guardianes de la galaxia. Jared Leto apareció como un Joker decepcionante, y recientemente el actor en unas declaraciones a Variety aseguró que deseaba verlo:

Jared Leto says #ReleaseTheAyerCut : "Absolutely. Why not? Why wouldn't they? That's what streaming's for, right?" https://t.co/zxbXC1Mklo pic.twitter.com/QLMVtysfaf

“¡Absolutamente! ¿Por qué no? ¿por qué no lo harían ¿Por qué no lo harían? Quiero decir, para eso está el streaming ¿verdad?”, declaraba Leto al medio. Del mismo modo en el que Snyder se procuró un gran autobombo en su campaña apoyada masivamente por los fans, David Ayer ha estado publicando en las redes sociales el arte conceptual y fotos detrás del rodaje. El director ya explicó, que a diferencia de lo sucedido con el trabajo de su compañero de profesión, su versión sí que estaba prácticamente acabada, por lo que no serían necesarios grandes reshoots.

Exactly what streaming is for. If you own IP and you have a mandate to monetize it from your shareholders that’s exactly what you do 💁🏻‍♂️ @ATT https://t.co/4NRC4oF1Di

— David Ayer (@DavidAyerMovies) November 19, 2021