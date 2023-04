James Gunn nos regala más información del nuevo Superman que prepara para DC

El cineasta James Gunn nos tiene más que acostumbrados a proporcionar información sobre sus nuevos proyectos en sus redes sociales, así como a desmentir rumores de casting o acuerdos que todavía no han llegado a buen término. El caso es que Gunn y el productor Peter Safran son los encargados de reconstruir el DC Universe tras la salida de Walter Hamada. Aunque el realizador, todavía tiene pendiente el estreno de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 para desligarse del todo de la competencia del UCM. Después, centrará todos sus esfuerzos en la que será una de las historias insignia del futuro de Detective Comics en el cine: El nuevo Superman.

Hace algunos meses supimos que Gunn era el hombre que aparte de producir ejecutivamente y estructurar un mundo de películas y series, llevaría a cabo la materialización de un nuevo Superman alejado de lo que hemos visto hasta ahora. Por suerte para nosotros, hace escasas horas fue el aniversario del Kriptoniano, momento excusa ideal para que su próximo director compartiese en redes sociales una instantánea del guion que ha escrito. Por el momento, sabemos que llevará por título Superman Legacy. “Me siento honrado de ser parte del legado. Y qué mejor día que el #SupermanAnniversary Day para sumergirme de lleno en la preproducción temprana de #SupermanLegacy. Vestuario, diseño de producción y más ahora en funcionamiento”, escribió en el pie de foto de la imagen de su cuenta de Instagram.

Fecha que coincide con el 85 aniversario de la primera aparición del personaje en una publicación de Action Comics, lanzada un 18 de abril de 1938. James Gunn anunció el mes pasado que dirigiría el nuevo Superman y que la fecha de estreno de la cinta (11 de julio de 2025) tendría un significado muy especial para él:

“Perdí a mi papá hace casi tres años. Era mi mejor amigo. No me entendía cuando era niño pero apoyó mi amor por los cómics y mi amor por el cine y no estaría haciendo esta película ahora sin él”. El responsable de la nueva El escuadrón suicida, advirtió que no estaba especialmente interesando en narrar la historia del héroe de la capa roja, pero que entonces hace menos de un año vio una forma de entrar, centrándose en la herencia de Superman y cómo tanto sus padres adoptivos de la tierra como su origen aristócrata kriptoniano cuestionan sus decisiones.