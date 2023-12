James Gunn está cansado de los cameos excesivos en las películas de superhéroes

En lo que parece ya una época de decadencia del género de superhéroes, James Gunn tiene todavía que proyectar todo su nuevo imaginario para el DC universe. Junto al productor Peter Safran, Gunn producirá toda una serie de largometrajes y series, además de dirigir Superman: Legacy. Pero lo que queda claro es que si el género quiere sobrevivir, deberá recurrir a nuevas fórmulas y desechar otras, como por ejemplo la de los múltiples cameos. Un fan service del que incluso el director de Guardianes de la galaxia está cansado.

En un intercambio de mensajes dentro de Threads, Gunn respondió a una publicación que destacaba a los miembros del casting confirmado para su filme del Hombre de Acero. El creador explicó que trató de evitar formar un reparto masivo, centrándose en el cambio de personajes clave que debía sucederse con Superman (David Corenswet), Lois Lane (Rachel Brosnahan) y Lex Luthor (Nicholas Hoult):

“El punto es que NO es una película grande quiero decir, no en términos de reparto. Es normal que las películas con un solo protagonista tengan otros personajes; es mucho más inusual que no los tengan”, escribía en la red social. Después, Gunn mostró su opinión al respecto de los cameos en las películas de superhéroes, apuntando a que las producciones recientes se han apoyado demasiado en ellas a pesar de que no sean relevantes para la trama.

“Yo los llamo ‘cameos pornográficos’ y ha sido uno de los peores elementos de las películas recientes de superhéroes. Si un personaje está en una película, debe tener una razón para estar allí en cuando a la historia”, explicaba.

‘The Flash’: el último ejemplo de cameos excesivos

Precisamente una de las últimas películas de DC, The Flash, es el ejemplo práctico más evidente de este exceso que comenta Gunn. La película vio la aparición de varios personajes en la trama que poco o nada tenían que ver con el desarrollo de la misma. Como por ejemplo, la aparición final del Batman de George Clooney.

Independientemente de este rechazo, el cineasta también aseguró que no estaba en contra del todo de los cameos reflexivos, pero que si estaba en contra de las producciones que “comprometen” a sus propias historias: “no me importan los cameos reales si es un vistazo o un momento, un huevo de Pascua”. James Gunn planea estrenar Superman: Legacy el próximo 11 de julio de 2025.