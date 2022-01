Jake Gyllenhaal es uno de los actores mejor cotizados en la primera línea de la industria. Su implicación en una cinta es sinónimo de al menos, una gran interpretación. Gyllenhaal ha tenido papeles con posibilidades creativas como su policía de Prisioneros o el reportero sin escrúpulos de Nightcrawler, pero también ha salido airoso de algunos roles que quizás, otro interprete no hubiese manejado bien. Es el caso de Misterio en Spider-Man: Lejos de casa o su periplo videojueguil en Prince of Persia: Las arenas del tiempo. Sin descartar nunca ningún género, ahora por primera vez será un maestro de los atracos en su nuevo proyecto: Cut and run.

En Cut and run, Gyllenhaal será supuestamente el líder de una banda de atracadores especialistas en atracar yates de lujosos y escapar en lanchas de alta velocidad. Después de una intensa negociación por ver quién se quedaba con el proyecto, el sello New Republic producirá la cinta junto a la firma Nine Stories Productions, la productora del actor. John Glenn, guionista especialista en el cine de acción y de espionaje tratará el nuevo material, destinado a ser una historia de puro entretenimiento.

Uno de los puntos por los que Jake Gyllenhaal ha terminado en el papel ha sido por el acuerdo de colaboración que Nine stories firmó hace poco con New Republic, por lo que la llegada del proyecto a las manos del actor era el siguiente paso natural. Una trabajo en conjunto que no será el primero, pues ambas han firmado Ambulance, la nueva cinta de acción de Michael Bay en la que Gyllenhaal comparte reparto con Yahya Abdul-Mateen II (Matrix Resurrections, Aquaman). Además, en la futura agenda de los implicados está Oblivion Song, la novela gráfica de Robert Kirkman, creador entre otros grandes éxitos de Walking dead.

Actualmente, el actor se encuentra filmando la última película de Guy Ritchie, The interpreter. Después, nos faltan dedos para contar las producciones en las que está implicado, destacando Francis and the Godfather de Barry Levinson, Rio junto a Benedict Cumberbatch y la adaptación del videojuego The división. También se rumorea su aparición en el remake de Road house que Doug Liman prepara con Nick Cassavetes.