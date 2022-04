En la industria cinematográfica se puede perfectamente triunfar en el extranjero con una película local. En nuestro caso, el ejemplo de éxito internacional más cercano es el director Pedro Almodóvar, quien tiene un Oscar a Mejor Guion Original por Hable con ella y una Palma de Oro en el Festival de Cannes por Todo sobre mi madre. El idioma podría ser una barrera, pero hace poco pudimos saber que el cineasta manchego rodará su primera película en inglés junto a Cate Blanchett. Que un director ruede en inglés debería ser la evolución lógica de la progresión profesional, pero ahora el francés Jacques Audiard ha hablado sobre el proyecto musical en español que quiere rodar.

Jacques Audiard comenzó a ser reconocido en todo el mundo con la cinta francesa Un profeta. No obstante, no fue hasta 2018 que el director se estrenó en la lengua anglosajona con el western Los hermanos Sister y el pasado miércoles llegó a las salas españolas con París, Distrito 13. Audiard habló con Indiewire sobre la evolución de su cine, contradiciendo cierta cita de su compatriota universal François Truffaut: “Creo que fue Truffaut quien dijo que nuestras películas actuales siempre van en contra de las películas anteriores que hemos hecho. No estoy seguro de estar de acuerdo con eso”.

Y es que a principios de año, Audiard viajó a México comenzando la preproducción de una nueva película musical rodada en español. El realizador ha coescrito con la cantautora francesa Camille, una historia sobre una mula de drogas que cambia de género. Una apuesta arriesgada de un director que lleva varios años conduciendo su filmografía hacia espacios diferentes, pero siempre bajo el deseo de realizarla como si fuese una ópera prima:

“Durante mucho tiempo, he tenido el mayor deseo de hacer una película como si fuera mi primera película, como si la primera película fuera un género en sí mismo. Es una película que realmente se suelta, que es quizás menos formal o se apega a un espíritu formal, un poco más libre, más ligero, más juvenil. Y también es una película llena de defectos”, así describía París, Distrito 13 a Indiewire.

La nueva película de Audiard llevará por título Emilia Pérez e inicialmente se planteó como su siguiente película después de Los hermanos Sisters, pero la pandemia dificultó la planificación fuera de Francia. El director francés también habló de lo ambicioso que es el enfoque internacional, sobre todo en un país como el territorio galo, con una apuesta tan firme en la produccion nacional del séptimo arte: “Si miras la producción cinematográfica en otros países de Europa, por ejemplo España o Italia, allí el cine siempre está muerto. No hay mucha produccion porque no tienen ese tipo de aspecto protector que nuestro gobierno ha promulgado para nosotros. Todo esto debe sonar muy extraño en los Estados Unidos”, terminaba apuntando Audiard.