Hugh Grant confirma lo que todos pensamos en esta escena de ‘Puñales por la espalda: el misterio de Glass Onion’

Puñales por la espalda: el misterio de Glass Onion está batiendo todos los récords en Netflix. La secuela del Whodunnit dirigido por Rian Johnson. La primera parte sorprendió a todos gracias a su guion lleno de sorpresas y a su humor, fruto de unos personajes estrafalarios e interpretados con maestría por un reparto excepcional. Ahora, este nuevo caso ha ido un paso más allá en cuanto a lo estético y a la comedia. La sátira está más hiperbolizada y los colores, vestuario y en definitiva diseño de producción van de la mano hacia un reflejo decadente de varios perfiles que en los últimos años han ocupado las redes. Entre todos ellos está cómo no, Benoit Blanc. El famoso detective es en esta ocasión, mucho menos sobrio vistiendo, cuidando hasta el milímetro su vestuario y complementos que le acompañan en este caso tan particular. Pero eso no es, valga la redundancia, lo más llamativo que se descubre del investigador en Glass Onion. Sino que comparte piso con un personaje interpretado por Hugh Grant que a todas luces, es la pareja del protagonista.

“Es cierto, estoy casado con James Bond”, decía el intérprete británico a Collider en su última entrevista. Que el rol interpretado por Craig es homosexual no es ninguna sorpresa, porque es algo que el propio actor confirmó en la promoción del título. Al principio de la historia, encontramos a un Benoit Blanc relajado en la bañera, hastiado por la pandemia mientras juega al popular juego Among Us. Ahí escuchamos la voz del compañero de piso, pero no es hasta el cambio de perspectiva de Janelle Monáe hasta que vemos el rostro del actor de Notting Hill, abriendo la puerta del apartamento mientras cocina. Una pequeña aparición en la que Hugh Grant estuvo encantado de participar: “Es el momento más pequeño. Realmente no sé por qué querían hacerlo, pero de todos modos, pensé Que la primera Puñales por la espalda era brillante, así que sí, pensé ‘¿por qué no? Me presento por unas horas…’”

Johnson ya está escribiendo lo que será la tercera parte, después de descartar totalmente una película origen del detective. El director de Looper prefiere mostrar pequeños trazos de la vida del genio resuelve crímenes, pero estando cada nuevo caso como centro de todo. Antes de volver con esa tercera parte, tiene todavía pendiente el desarrollo de una trilogía de Star Wars. Aunque no abandonará el género de los misterios, pues colaborará en una serie del género llamada Poker Face.