¿Hay riesgo de que la huelga de actores termine con el proyecto de ‘TRON: Ares’?

Por si no hubiese sido complicado el desarrollo de una tercera parte de la franquicia de TRON, ahora parece que su rodaje está completamente paralizado debido a la huelga del SAG-AFTRA en Hollywood. En su momento, el cineasta de Top Gun: Maverick, Joseph Kosinski estuvo sopesando rodar la nueva secuela, después de ser el responsable de un tibio recibimiento en la taquilla al estrenar en TRON: Legacy en 2019.

Finalmente, el cineasta se marchó del proyecto para dirigir la secuela protagonizada por Tom Cruise y tras los increíbles números del filme, Disney decidió que quizás era un buen momento para resucitar la nostalgia de otra secuela tardía, anunciando a Joachim Rønning a los mandos de TRON: Ares. La producción comenzó a moverse y Jared Leto terminó siendo el elegido para protagonizarla y contratando a Jesse Wigutow, el responsable del guion del remake de El Cuervo como escritor. La Casa del Ratón le puso fecha para finales de 2025, pero lo más seguro es que debido al parón laboral de la industria, esta llegará a las salas todavía más tarde. Una noticia que no se ha confirmado, pero que intuye por la respuesta que ha dado el cineasta noruego en sus redes sociales.

