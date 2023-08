La Alianza de Productores está lista para reabrir las negociaciones con la huelga de guionistas

Los principales estudios de la industria, inscritos en la AMPTP (Alianza de Productores de Cine y Televisión), se reunirán con la WGA (Sindicato de Guionistas de Estados Unidos) el próximo viernes para comenzar a hablar sobre un acuerdo que podría poner fin a la huelga en curso. A pesar de que la huelga impulsada por el SAG-AFTRA haya sido mucho más mediática, la revolución en Hollywood comenzó con la protesta de los guionistas a principios de verano. La lucha de ambos gremios ha dotado de una fuerza imparable a la inactividad dentro de la industria, lo que ha llevado a los productores a comenzar a negociar de nuevo los términos individuales de cada grupo.

Independientemente de la resolución, el estado actual del parón de Hollywood continuará hasta que las dos partes involucradas en el conflicto puedan llegar a un acuerdo beneficioso para todos, con el enfoque principal de los salarios y la protección frente a la Inteligencia Artificial.

Las negociaciones que comenzarán mañana no deberían por qué significar que esta doble huelga llegue a su final, pero supone un gran primer paso para lograr el acuerdo que todas las partes buscan. La WGA ha estado en huelga activamente durante tres meses sin que los estudios avancen, mientras los escritores luchan por cambios sustanciales en la industria. No se sabe cuánto tiempo durarán las negociaciones, pero con suerte las condiciones de trabajo mejorarán para las personas que están en los piquetes. Hasta el momento, la producción de las principales películas y series de televisión de la industria no continuarán hasta entonces, lo que deja en la incertidumbre el futuro cercano de la industria del entretenimiento.

Son muchos los proyectos llamativos que se han paralizado a raíz de la huelga, como por ejemplo la última temporada de Stranger Things o Deadpool 3. El parón por otro lado ha perjudicado cancelando incluso algunos proyectos como la serie de Metrópolis que preparaba el creador de Mr. Robot, Sam Esmail. Por el momento, la mayoría de las películas que han parado sus rodajes siguen manteniendo sus fechas establecidas, pero si ambas huelgas siguen prolongándose, los inminentes estrenos terminarán aplazándose.

A pesar de que este sea un primer y prometedor paso, la negociación más dura será con los dos sindicatos de actores, pues sus exigencias y regulación tienen implicaciones severas en la regulación del propio negocio de la Alianza de Productores.