Halloween 2024: las cinco películas más perturbadoras para ver en plataformas

Películas para ver en plataformas este Halloween hay muchas pero desde OKDIARIO te proponemos cinco verdaderamente perturbadoras. Son cintas insanas, de esas que incomodan y dejan un poso de inquietud interior que tarda en desaparecer. Algunas dan mucho miedo, otras no tanto pero todas provocan una inquietud y un, por llamarlo de alguna manera, mal rollo. En esta selección encontrarás, sobre todo, producciones novedosas (sólo hay una de hace algunos años), los clásicos ya los conocemos todos, sobre todo los que somos auténticos admiradores del género. Te invitamos a ver las andanzas de un payaso extremadamente cruel, la historia de un mueble maldito, la de un programa de televisión en el que se invoca al diablo y te proponemos un viaje a la Argentina rural más sangrienta. ¿Estás preparado para no dormir bien durante días?

‘Libros de sangre’ (Disney +)

Esta película recoge varias historias (aparentemente inconexas) del mismísimo Clive Barker (uno de los más ilustres escritores del horror). Un film insano y provocador que no deja indiferente a nadie. Las tramas apelan a nuestros comportamientos más mezquinos y salvajes . Aquí no existen las víctimas aterradas que corren delante del monstruo de turno. No, aquí los villanos somos nosotros mismos.

‘La mesita de comedor’ (Filmin)

Los actores no están muy bien que digamos, está realizada con el mínimo presupuesto y tiene muchos problemas de guion, aún así, es una de las películas españolas más insanas de la historia. La mesita de comedor es una cinta de terror que nadie quiso comprar ni estrenar debido a su crudeza. Sólo se podía ver en Estados Unidos a través de algunas plataformas pero no en nuestro país. Tuvo que ser el escritor Stephen King quien la sacase del olvido, recomendándola apasionadamente en sus redes sociales para que podamos verla a través de Filmin. Puedes odiarla pero nunca la olvidarás.

‘Terrefier’ (Prime Video)

Ya es una saga muy popular del cine gore pero para hablar de cine perturbador es un todo un referente. Un payaso asesino que va más allá de matar a todo aquel que se cruza en su camino. Él disfruta torturando a sus víctimas y a los espectadores de las maneras más crueles del mundo. Un festín que no es para todos los estómagos y que deja muy mal cuerpo.

‘El último late night’ (Filmin)

En la noche de Halloween de 1977, el caos se desata cuando el presentador Jack Delroy entrevista a una parapsicóloga y a una joven adolescente que es la única superviviente de una matanza masiva en una iglesia satánica. Este es el argumento de una de las películas más aclamadas del 2024. El final es excesivo pero antes nos han dado un recital tan perturbador como inesperado.

‘Cuando acecha la maldad’ (Movistar)

Demián Rugna, director de una de mis películas de terror favoritas- Aterrados, en Netflix-ganó el Festival de cine de Sitges gracias a esta cinta sobre una zona rural de Argentina que se ve sacudida por una entidad diabólica. Un relato crudo, visceral y salvaje que provoca auténticas pesadillas.