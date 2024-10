Es el thriller psicológico más perturbador de Prime Video: perfecto para disfrutar este Halloween

Se acerca Halloween y todos buscamos en las plataformas de streaming películas y series para la noche más terroríficas del año. Entre las películas de terror japonesas que se convirtieron en todo un éxito en los años 90 y se centraban en el terror psicológico está la cinta Cure y se puede ver en la plataforma de streaming Prime Video. Una escalofriante cinta dirigida por Kiyoshi Kurosawa y protagonizada por los actores Kōji Yakusho, Masato Hagiwara, Tsuyoshi Ujiki y Ana Nakagawa. La película Cure se centra en la investigación del detective de la policía Kenichi Takabe de una serie de asesinatos muy violentos en la ciudad de Tokio que siguen un mismo patrón: las víctimas son halladas con una herida de arma blanca en forma de «X» sobre su piel. Una cinta de terror que está un poco escondida en el catálogo de Prime Video, pero que puede ser perfecta para la noche de Halloween.

El director japonés Kiyoshi Kurosawa es conocido por sus películas de terror entre las que destacan Seance (Korei, 2000), Pulse (Kairo, 2001), la cual ya cuenta con un remake norteamericano con el mismo título, Bright Future (Akarui Mirai, 2003), Doppelganger (2003), Loft (Rofuto) (2005) y Retribution (Sakebi) (2006). Su estilo de dirección ha sido comparado con el de directores como Stanley Kubrick y Andréi Tarkovski, y el propio director admitió en su forma de hacer cine ha influido el maestro del suspense Alfred Hitchcock. La cinta Cure es su cuarta película y cuando se estrenó en 1997 causó una gran impresión en los espectadores.

La película Cure de Kiyoshi Kurosawa logró el premio a Mejor actor en el Tokyo International Film Festival en 1997 y la nominación como Mejor actor de reparto para el actor Masato Hagiwara en los 21º Premios de la Academia Japonesa este mismo año. Esta película es considerada por los críticos una de las pioneras en la corriente del J-Horror, a la que pertenecen otras como Ringu o Audition y con los años ha sido valorada como un thriller oscuro y terrible. El director Martin Scorsese definió la película Cure como una obra maestra que «te perseguirá durante mucho tiempo”.

¿De qué trata la película Cure?

El protagonista de esta película es el policía Kenichi Takabe que está investigando unos extraños asesinatos muy violentos que están sucediendo en diferentes lugares de la ciudad, ya que las víctimas aparecen con una herida de arma blanca en forma de «X». Lo más raro es que los asesinos a primera vista son personas normales que no encuentran explicación a sus terribles crímenes después de haberlos cometido.

El policía Kenichi Takabe empieza a sospechar junto a sus compañeros que alguien o algo puede estar influenciando a estas personas para que lleguen a matar. El problema es que nadie sabe quién es o la razón por la que lo hace. En un momento de la película el director muestre a un joven extraño y de mirada turbia que parece tener un don especial: la capacidad de alterar de alguna forma la mente de las personas para controlarlas según su voluntad.

El policía Kenichi Takabe llega a pensar que este extraño hombre está utilizando el poder de la sugestión hipnótica para que la gente cometa terribles asesinatos y por eso luego no saben lo que han hecho. Este hombre se llama Mamiya y puede someter a otras personas exponiéndolas simplemente a sonidos repetitivos o a la llama de un encendedor. El policía tendrá que relacionar a este hombre con los extraños asesinatos para poder detenerle lo antes posible.

Aunque la historia que cuenta esta cinta es terrible, no es la típica película de terror sino un oscuro thriller de misterio y suspense. En numerosas ocasiones el espectador se siente tan angustiado como el policía. La película destaca por su guion, su ritmo y su excelente fotografía y es una opción diferente para la noche de Halloween.

El reparto de esta película de terror japonesa

El actor Kōji Yakusho interpreta el papel del protagonista Kenichi Takabe, el detective de la policía que tiene que investigar estos extraños asesinatos. A este actor japonés le hemos visto recientemente en la película Perfect Days.

También en el reparto de esta película están los actores Tsuyoshi Ujiki, Ana Nakagawa y Masato Hagiwara. Este último sorprendió por su increíble interpretación del papel de Mamiya, el extraño hipnotizador, por el que recibió la nominación como Mejor actor de reparto en los 21º Premios de la Academia Japonesa en 1997.

Además de esta película, en la plataforma de streaming Prime Video se pueden ver otras cintas de terror como No respires, Llaman a la puerta, Get out, Nosotros, The Black Phone, Buenas noches, mamá, Misery, Hereditary, Smile, Venus, Escape Room o Train to Busan, entre otras muchas. Todas estas cintas de terror pueden ser perfectas para pasar una noche terrorífica este fin de semana.