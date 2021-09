Las docuseries se han convertido en uno de los géneros favoritos de de muchos usuarios de plataformas de streaming. Documentales de varios episodios que cuentan un suceso concreto como un asesinato o que se sumergen en la vida de un grupo o colectivo. Amazon Prime Video ha anunciado hoy que estrenará el próximo 15 de octubre su nueva docuserie española Amazon Original G.E.O. Más allá del límite.

G.E.O. Más allá del límite es la primera serie documental que se sumerge en el día a día de uno de los cuerpos policiales de élite más prestigiosos del mundo: el Grupo Especial de Operaciones o G.E.O. Por primera vez en su historia, un equipo de cámaras tiene acceso exclusivo al duro y exigente proceso de selección de los nuevos miembros que dura más de 7 meses.

Un duro proceso de selección

La docuserie explica como cientos de aspirantes comienzan este proceso de selección y solo unos pocos terminan pasando las pruebas necesarias para convertirse en miembros del G.E.O. La unidad de élite de la Policía Nacional está especializada en operaciones de riesgo y el primer curso de acceso a esta Unidad fue convocado en 1977. La producción estará disponible en exclusiva en Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo. Los episodios están producidos por Buendía Estudios y los productores ejecutivos del proyecto son Jorge Pérez Vega e Ignacio Corrales y el director es David Miralles.

Una intensa docuserie

Por ahora, solo hemos visto el tráiler oficial de G.E.O. Más allá del límite, el póster y algunas imágenes. En el comienzo del tráiler vemos como un mando superior dice: “Las matemáticas me dicen que me sobran más de 80 policía aquí”. “La gran mayoría de los que estáis aquí no deseáis estar en GEO. Os vamos a ayudar a que lo comprendáis”, prosigue la voz en off. “Y hay cosas que mucho que estemos aquí 40 semanas o se tienen o no se tienen”, sentencia finalmente.

En cada episodio de G.E.O. Más allá del límite se irán viendo los progresos y los fracasos de este grupo de aspirantes que pretenden convertirse en miembros de este cuerpo de élite. En la docuserie se irá conociendo su historia personal, sus reacciones ante las duras pruebas y como irán transformando sus cuerpos y sus mentes durante el proceso de selección. En este cada uno de ellos serán sometidos a un estrés extremo diario e incluso serán privados de sueño. Cada uno de ellos se encontrará en situaciones en este proceso de selección que le llevarán al límite sus capacidades físicas y mentales.

G.E.O. Más allá del límite, por el tráiler y las primera imágenes, parece una docuserie dura y realista centrada en el proceso de selección al que se someten estos aspirantes a formar partes de este cuerpo de la policía. Tendremos que esperar a octubre para ver los intensos 8 episodios de 50 minutos que componen la docuserie.