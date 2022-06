La franquicia a la que Chris Hemsworth podría volver si termina su camino como Thor

Es bien sabido que Chris Hemsworth se ha hecho conocido mundialmente en gran parte, gracias a su papel de Dios del trueno en el Universo Cinematográfico de Marvel. Thor: Love and thunder será su octava aparición como el personaje cuando esta se estrene, el próximo 8 de julio. Sin embargo, dos años antes de estrenarse en la franquicia superheroica, el australiano participó brevemente en otra saga de películas: Star Trek.

Star trek recibió un reboot en 2009 de la mano de J.J. Abrams que derivó en dos secuelas posteriores. Posiblemente el público general no recuerde la aparición de Chris Hemsworth, algo normal pues el intérprete tan sólo aparece en el prólogo de la historia interpretando a George Kirk, el padre que se sacrifica para salvar a la tripulación y a su hijo, el que después será el protagonista de la cinta interpretado por Chris Pine. Ahora, aunque su personaje esté en teoría muerto, al actor le encantaría regresar para una nueva entrega o al menos, así se lo ha hecho saber a la revista Vanity Fair:

“Se habló de mí haciendo la película con Chris Pine en un momento. El guion se armó y luego se vino abajo. Si J.J. Abrams me llamará mañana y me dijera ‘Chris Pine y yo queremos hacerlo’, yo probablemente diría ‘Sí, ¡vamos a por ello!’”.

Hoy en día es un actor de éxito que sigue combinando su papel en Marvel con otras producciones como la secuela de Tyler Rake de Netflix, pero lo cierto es que seguramente tendría que abandonar por un tiempo el papel de Thor para dedicarse a una franquicia tan exigente como es la de Star Trek. Independientemente de su fama actual, al actor le costó mucho obtener su siguiente papel hasta que finalmente consiguió alzar el Mjolnir del superhéroe.

“Rodé Star Trek y luego tuve unos ocho o nueve meses en os que no pude conseguir un trabajo. Luego salió la película y me dio algo de impulso. Había hecho audiciones para Thor varias veces pero no me volvieron a llamar (…) creo que J.J. Abrams y Kenneth Branagh tuvieron una conversación. En la siguiente audición estábamos mi madre y yo. Ella leía como si fuese el personaje de Anthony Hopkins. No sé, quizás fue su lectura lo que de alguna manera influyó en la votación allí”.