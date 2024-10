‘La franquicia’: la estimulante serie de Max que se burla de Marvel

Crítica de La franquicia, la nueva y estimulante serie de Max que se burla del cine de superhéroes, con muchos guiños a Marvel. Una ficción que promete ser la revelación cómica de la temporada y que arranca con un capítulo más anecdótico que narrativo pero que presenta muy bien sus cartas: un tono frenético y casi absurdo con unos personajes que rozan lo caricaturesco pero que están muy bien escritos. Detrás de La franquicia están el guionista Jon Brown, el productor ejecutivo Armando Iannucci y el director Sam Mendes.El primero fue uno de los creativos de Succession y ya trabajó con Iannucci en Avenue 5 y Veep. Por su parte, Mendes, conocido y reputado director de cintas como American Beauty o algunas de las más emblemáticas películas de James Bond. La serie cuenta el día a día en rodaje de una superproducción de superhéroes y no escatima en chistes negros sobre la industria. Al frente del reparto están Himesh Patel, Lolly Adefope y Daniel Brühl.

Trama y datos de producción

La franquicia es una serie de HBO distribuida internacionalmente a través de Max, la plataforma de streaming que, al igual que la cadena de pago, está bajo el paraguas de Warner Bros. Discovery.

Los protagonistas de la serie son los diferentes miembros del departamento de producción de una película perteneciente a una franquicia en horas bajas que, en medio de un contexto salvaje en la industria, tratará de abrirse paso para reconquistar al público. También podremos ver el comportamiento de los actores, el director y otros tantos componentes del equipo del film, que se enfrentarán a todo tipo de obstáculos entre telas azules y diálogos inverosímiles.

El punto de vista es el de el primer ayudante de dirección y su recién llegada mano derecha. Ellos nos guían por un mundo lleno de egos y puñaladas traperas. Un universo que, aunque algo exagerado, no dista mucho de la realidad de un rodaje.

Detrás de La franquicia están el guionista Jon Brown, el productor ejecutivo Armando Iannucci y el director Sam Mendes.El primero fue uno de los creativos de Succession y ya trabajó con Iannucci en Avenue 5 y Veep. Por su parte, Medens, conocido y reputado director de cintas como American Beauty o algunas de las más emblemáticas películas de James Bond.

En cuanto al elenco, nos topamos con intérpretes como Himesh Patel, Aya Cash, Billy Magnussen, Lolly Adefope, Jessica Hynes, Richard E. Grant oDaniel Brühl.

Cine dentro del cine

Hay cierto miedo a la hora de retratar el cine dentro del cine. Se teme que el espectador no quiera saber el truco de magia que se esconde detrás de las películas que más le gustan. Pero la industria cinematográfica siempre será un pozo sin fondo narrativo, aunque no deje de ser un marco o un contexto. Lo importante, al final, es crear historias y personajes interesantes, ejemplos como La noche americana (François Truffaut, 1973) o recientes series como The Offer o Extras, lo demuestran.

La franquicia parte de la novedad de ver cómo se construye el género que ha revolucionado la industria cinematográfica del siglo XXI; el de superheroes. En una época en la que Marvel y su universo están pendientes de un hilo por puro agotamiento de la audiencia, es bienvenida una ficción que verse sobre el asunto y nos divierta con las bambalinas de este tipo de productos.

Anécdota frente a historia

De momento sólo hemos podido ver el piloto de La franquicia y se puede sentenciar que la serie es prometedora. Su montaje, diálogos y actuaciones caminan hacia un sarcasmo algo obvio pero eficaz. Lo mejor es ver la guerra interna entre productores y el caos que supone contar historias del todo ilógicas.

El problema es que, de momento, La franquicia sólo es una anécdota. No se ha asentado aún la base de una historia a la que engancharse, hay atisbos de ello pero no son suficientes. La vida personal de los protagonistas brilla por su ausencia y ninguna situación llega a ser extrema o realmente tensa. Que nada de esto exista en un piloto es preocupante. Realmente no sé si quiero seguir una trama en la que no sé muy bien qué quieren sus personajes. Aún con todo, hay que darle tiempo, aunque sólo sea por nombres de sus creadores.