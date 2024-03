Estos son los candidatos para convertirse en el nuevo James Bond

La industria del cine está revolucionada desde que se ha confirmado que va a emitirse una nueva película de ‘James Bond’. Todo el mundo quiere saber quién será el nuevo Agente 007, pero habrá que esperar un tiempo para conocer la respuesta definitiva. Eso sí, los rumores no se han hecho esperar y las primeras apuestas ya están encima de la mesa. El largometraje es una de las sagas más famosas del séptimo arte. La trama original está basada en una serie de libros de Ian Fleming. Los espectadores recibieron el proyecto con los brazos abiertos, por eso se han publicado tantas versiones. El problema es que Daniel Craig dejó el papel en 2021 después de haber protagonizado cinco películas durante 16 años.

Daniel estuvo a punto de no rodar la última película de ‘James Bond’. Se rumorea que le hicieron una oferta muy suculenta y terminó aceptando el puesto. El mismo reconoció en una entrevista que su caché era bastante alto, aunque insiste en que no aceptó por nada que estuviera relacionado con las condiciones económicas del proyecto. «Bueno, está bien pagado, claro, pero lo principal es que, tras descansar, pensé que sería una pena no rematar la historia que desarrollamos en las cuatro anteriores. Ahora, todo queda bien atado y eso le da un cuerpo compacto a mi aportación. Es un gran final», declaró al respecto.

Uno de los nombres que suenan con fuerza para sustituir a Daniel Craig es el de Henry Cavill. Los expertos en cine aseguran que los directores de ‘James Bond’ pensaron en Henry antes de ofrecerle el papel a Daniel por primera vez. Sin embargo, una serie de acontecimientos precipitó la situación y Craig acabó siendo el protagonista de una de las películas más emblemáticas de la industria cinematográfica. Ahora que este último ha cerrado su etapa como Agente 007 no son pocos los que han señalado al protagonista de ‘Superman’.

Aaron Taylor-Johnson

Aaron Taylor-Johnson disfruta de una dilatada trayectoria profesional y está dispuesto a aceptar el puesto que Daniel Craig ha dejado vacante. Tanto es así que cuando le preguntaron por el asunto declaró: «Es encantador y maravilloso que la gente me vea en ese rol. El actor de advengers todavía no está confirmado para participar en la nueva entrega de ‘James Bond’, pero después de los últimos acontecimientos cabe la posibilidad de que ocupe el papel protagonista. A sus 33 años ha alcanzado una fama internacional gracias a la interpretación que hizo sobre Dave Lizewski.

Es más que probable que Aaron participe de alguna forma. El único requisito que ha puesto Daniel Craig es que el nuevo agente 007 no sea una mujer. Considera que lo mejor es crear una nueva saga que esté dedicada exclusivamente a un personaje femenino, pues no ve la necesidad de cambiar la esencia de ‘James Bond’ para favorecer la igualdad de género. «El mundo está preparado para lo que sea, pero tampoco veo la necesidad de poner a una mujer en el papel de Bond. Es una respuesta equivocada a ese debate. Lo que se necesita, en general, es escribir grandes papeles para mujeres y hacer buenas películas».

James Norton

El actor británico James Norton considera que es una «especulación muy halagadora» que digan que puede ser el nuevo James Bond, pero se niega a confirmar la sospechas de su querido público. Conocido principalmente por haber dado vida al príncipe Andréi Bolkonsky en la miniserie ‘War and Peace’, James estaría dispuesto a aceptar la oferta, pero prefiere guardar silencio cuando le preguntan si ya la ha recibido.

Mientras sale a la luz el nombre definitivo, Daniel Craig ha definido al verdadero Agente 007. «Mi idea romántica es que Bond es un servidor público, muy particular eso sí, al servicio de la Corona y de la gente. Protege a sus conciudadanos sin importar quién viva en el 10 de Downing Street. Él no se mete en política, como hago yo».

Chris Evans

Chris Evans, el famoso actor estadounidense que protagonizó ‘Capitán América’, también podría ocupar el puesto que Daniel Craig ha dejado libre al renunciar a la nueva película de ‘James Bond’. El artista ha optado por guardar silencio, aunque ha reconocido abiertamente que le encantaría aceptar el reto. Criado en el pueblo de Sudbury, mostró interés a temprana edad por la actuación y se mudó a Nueva York, donde pudo demostrar su destreza interpretativa.

No obstante, Daniel Craig ha dejado el puesto muy alto y el artista cree saber el motivo: «A ver, una película de Bond debe ser divertida, entretenida y memorable. Y en este sentido, cuanto más valor des al personaje, más interesante resultará. Solo intenté empujar y empujar para darle lo mejor de mí mismo y hacer la saga más grande de lo que ya era».