‘Fargo’ Temporada 5 se estrenará el 29 de noviembre en Movistar Plus+

Uno de los estrenos más esperados por los usuarios de Movistar Plus+ es la temporada 5 de la conocida serie Fargo. La plataforma de streaming acaba de anunciar que estrenará esta nueva entrega de la serie el miércoles 29 de noviembre.

La serie Fargo es una mítica producción creada por Noah Hawley que se estrenó en 2014 y que ha sido galardonada con numerosos premios como los Emmy®, AFI, Peabody y TCA Award. Una brillante serie de género policíaco que comenzó contando los mismos hechos que la película homónima de los hermanos Coen con un toque de humor negro, diferentes desenlaces y con giros sorprendentes de guion. Cada temporada está ambientada en una fecha diferente y en un nuevo espacio en el que reina de nuevo la violencia.

Un emocionante y violento true crime

La quinta temporada de esta conocida serie tendrá 10 episodios que estarán ambientados en Minnesota y Dakota del Norte en 2019. Según la sinopsis de Movistar Plus+: “Después de que una inesperada serie de acontecimientos ponga a Dorothy ‘Dot’ Lyon (Juno Temple) en apuros con las autoridades, esta aparentemente típica ama de casa del Medio Oeste se verá de repente inmersa de nuevo en una vida que creía haber dejado atrás”.

Roy Tillma, el sheriff de Dakota del Norte, sigue buscando a Dot y ficha para conseguirlo a Ole Munch un sombrío vagabundo de origen misterioso Cuando los secretos más profundos de este oscuro personaje empiezan a desvelarse, Dot intentarà proteger a su familia de su pasado. Su marido Wayne (David Rysdahl) seguirá acudiendo a su madre, Lorraine Lyon (Jennifer Jason Leigh), en busca de ayuda, directora ejecutiva de la mayor agencia de cobro de deudas del país, la “Reina de las Deudas”, y esto complicará su situación.

El reparto de Fargo Temporada 5

La serie vuelve a ser protagonizada por los actores Juno Temple (Ted Lasso, The Offer), Jon Hamm (Mad Men) y Jennifer Jason Leigh (Los odiosos ocho y Dolores Clairborne). En el reparto de esta quinta temporada 5 están también los actores Joe Keery (Stranger Things), David Rysdahl (Oppenheimer, En la tormenta, Nine Days), Lamorne Morris (New Girl), Richa Moorjani (Yo nunca), Sam Spruell (La sangre helada, Small Axe, El rey proscrito) y Dave Foley (El joven Sheldon).

Por ahora no se sabe nada de la sexta temporada de Fargo, pero no parece que la quinta vaya a ser la entrega final de la mítica serie. Tendremos que esperar al estreno de la temporada 5 y su repercusión para saber cuál es el futuro de esta exitosa producción.