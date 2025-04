Estrenos: el videojuego ‘Minecraft’ llega a las salas de cine para abrir la cartelera de abril

El mes de abril abre la cartelera nacional con una nueva película procedente del mundo de los videojuegos. Minecraft, uno de los títulos virtuales más vendidos de la historia que intentará seguir esa tendencia triunfal de la taquilla, marcada por Sonic, Super Mario y compañía. Pero el filme de Warner no es ni mucho menos, la única novedad del box office español, pues la ronda de estrenos nos trae también a la ganadora del reciente Festival de Málaga, Sorda. A continuación, repasamos todas las cintas disponibles a partir de hoy en las salas de cine:

Estrenos de cine

‘Una película de Minecraft’

El triunfo o fracaso de Una película de Minecraft es casi indescifrable. Porque por un lado se trata de una licencia con millones de fans en todo el mundo, pero por otro hablamos de una producción poco ambiciosa, de esas que terminan por no interesar demasiado debido a su ligero planteamiento. Sea como fuere, la realidad es que Minecraft es la opción familiar por excelencia este fin de semana.

En la trama tendremos a cuatro personajes inadaptados (Jason Momoa, Danielle Brooks, Sebastian Eugene Hansen y Emma Myers) que deberán colaborar si quieres sobrevivir en el cúbico mundo al que han sido arrastrados a través de un misterioso portal. Deberán volver a colaborar con la creatividad de su interior, la misma que deberían emplear para triunfar en la vida real.

‘Sorda’

El debut tras las cámaras de Eva libertad llega con un filme que es el reboot del corto homónimo con el que la cineasta estuvo nominada al mejor cortometraje de ficción en los Premios Goya de 2023. Y precisamente es en la próxima edición del 2026 donde seguramente, termine logrando al menos varias nominaciones.

Sorda nos pone en la piel de Ángela, una mujer con una discapacidad auditiva que va a tener un bebé con Héctor, su pareja oyente. El embarazo hace aflorar miedos frente a la maternidad y sobre cómo podrá comunicarse con su hija. La llegada de la pequeña genera una crisis en la pareja, llevando a Ángela a la crianza de su hija en un mundo que no está hecho para ella. Sorda logró imponerse en el certamen andaluz, consiguiendo los galardones de mejor actriz (Miriam Garlo), mejor actor (Álvaro Cervantes), el Premio del Público y por supuesto, la consideración de mejor película.

‘Guillermo Tell’

Drama aventurero británico en el que se representa la vida y leyenda de Guillermo Tell, quien juró no volver a usar la violencia tras su paso por las Cruzadas. Sin embargo, decide unirse a la rebelión para detener el derramamiento de sangre. Tell terminará liderando un ejercito contra los invasores austriacos, buscando venganza contra aquellos que se lo arrebataron todo.

‘Vida en pausa’

La propuesta griega de Alexandro Avranas estuvo nominada en la categoría de mejor película del Festival de Cine de Venecia de 2024. Basada en hechos reales y bajo un misterioso síndrome que afecta a a los niños refugiados, una familia lo intentará todo para adaptarse a las condiciones de su nueva vida en Suecia, a pesar de que la solicitud de asilo queda rechazada por las autoridades.

‘Pájaro azul’

Estrenada originalmente en 2023, esta producción argentina llega por fin a nuestras salas. El trabajo de Ariel Rotter (La luz incidente) es un drama sobre la paternidad y la maternidad en el que se nos presenta a Javier y Valeria, una pareja que durante años buscan un hijo que nunca llega. En medio de ambos un día aparece Camila, una compañera de trabajo de Javier que asegura estar embarazada de él.

‘A nuestros amigos’

Un documental sobre el teatro y la adolescencia que retrata a Sara y Pedro, dos jóvenes de un barrio de clase trabajadora de Madrid, les encanta armar lío juntos. No obstante, cuando llega el verano Sara comienza a hacer nuevos amigos que la introducen en otro mundo, el del teatro.

‘Una vida en secreto’

Richard Gere, Suzanne Clément y Diane Kruger protagonizan este remake de la israelita Longing (2017), dirigida nuevamente por el mismo autor, Sabi Gabizon. La sinopsis se centra en Daniel, un rico soltero de Nueva York que descubre que una ex novia suya dio a luz a su hijo tras su separación, hace más de 20 años. Completan elenco Shauna MacDonald, Mamie MCphail, Jessica Clement y Alex Ivanovici.