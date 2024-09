Los estrenos más esperados que llegan este septiembre 2024: ‘Megalópolis’ se enfrenta a la taquilla

Los estrenos de este septiembre 2024 se toman «un descanso» de las grandes superproducciones veraniegas que finde tras finde, han asolado la cartelera mundial. Un box office mundial tremendamente desequilibrado, con fracasos inesperados de la talla de El especialista o Furiosa a fenómenos multimillonarios para Disney, como Del revés 2 y Deadpool y Lobezno. Ahora, el recién iniciado tendrá también producciones esperadas, aunque repartidas de forma un tanto desigual. Entre lo más destacado encontramos la esperada secuela Bitelchús Bitelchús y a final de mes, la polémica e inclasificable Megalópolis de Francis Ford Coppola. ¿Podrá el director de El padrino rentabilizar los 120 millones de dólares de presupuesto de su epopeya romana distópica? Esta es una lista con las películas más importantes que aterrizarán en las salas a lo largo del mes:

Estrenos septiembre 2024

‘Bitelchús Bitelchús’ (día 6)

Desde luego, comercialmente hablando, Bitelchús Bitelchús es el filme más reconocible por la audiencia que nos vamos a encontrar entre los estrenos de este septiembre 2024. Michael Keaton, Winona Ryder y Catherine O’Hara recuperan sus papeles y regresan más de 30 años después al universo tétrico ideado por Tim Burton.

El cineasta de Big Fish regresa a la dirección con una especie de secuela reboot, donde se pone bastante énfasis en la hija de la protagonista original, a la que interpreta Jenna Ortega. Esta vez, la familia Deetz tendrá que contar con la ayuda de Bitelchús para cerrar el portal del Más allá que han abierto accidentalmente.

‘El 47’ (día 6)

Marcel Barrena, responsable de filmes de corte social como 100 metros o Mediterráneo, trae ahora la historia de disidencia pacífica que ayudó a configurar la idea de los suburbios en Barcelona y también, en la España moderna. Con un reparto comandado por Eduard Fernández, Clara Segura y David Verdaguer , El 47 pone el foco sobre Manolo Vital, un conductor de autobús que se adueñó del vehículo de dicha línea para desmentir el bulo del Ayuntamiento. El organismo gubernamental argumentaba que el servicio público no podía llegar hasta los mejores barrios debido a las cuestas del distrito de Torre Baró.

‘No hables con extraños’ (día 13)

Remake estadounidense de la fantástica propuesta de terror danesa de Christian Tafdrup. Aquí es James Watkins el que asume la dirección, con James McAvoy como estrella principal de este oscuro entramado, donde la reunión amistosa de dos familias en unas vacaciones termina convirtiéndose en una pesadilla psicológica absoluta.

‘El teorema de Marguerite’ (día 13)

No será uno de lso largometrajes más reconocibles de este septiembre 2024, pero fue uno de los títulos más destacados en la última edición de los Premios César. Como bien indica su título, la trama se centra en Marguerite, una brillante estudiante de matemáticas que es la única mujer dentro de su promoción. Mientras prepara la exposición de su tesis, en el día clave todo se va al traste por culpa de un pequeño error por lo que deberá empezar de cero.

‘Transformers One’ (día 20)

Paramount Pictures acude a la animación para contarnos el origen de Optimus Prime y Megatrón. Al principio fueron compañeros de lucha, pero después de ciertos sucesos se convirtieron en enemigos acérrimos. En la versión original, su casting de voces tiene a estrellas de la talla de Brian Tyree Henry, Chris Hemsworth y Scarlett Johansson.

‘Noemí dice que sí’ (día 20)

Drama canadiense centrado en Noemí, una adolescente que pasa sus días en un centro de menores. Sin embargo, en el momento en el que descubre que su madre no quiere hacerse cargo de ella, huye del lugar. A través de su amiga Léa, Noemí conoce al proxeneta Zach y termina enamorándose de él, mientras este intenta convencerla de que haga como su amiga y se convierta en escort. De esta forma, podrá conseguir dinero para salir de la calle y volver a ser libre.

‘Megalópolis’ (día 27)

Todo parece indicar que a la condena de la prensa especializada le seguirá el ostracismo de un público que ya no acude a las salas por los nombres de los cineastas. Si a esto le sumamos que los críticos la han definido como un delirio del autor de Apocalypse Now y que la cinta ha ocupado más titulares por los escándalos que por su carácter cualitativo, no sería nada extraño un éxodo masivo del patio de butacas de los rezagados que no supiesen dónde se metían apostando por el filme de Coppola.

El estreno más polémico de este mes de septiembre 2024, nos sitúa en una fábula épica romana ambientada en una América moderna. Desolada por una catástrofe, un arquitecto propone saltar a un futuro utópico, modernizando la ciudad hacia un espacio idealista. Por el camino tendrá en el alcalde a su principal enemigo y entre medias a su hija, de la cual se enamora perdidamente.