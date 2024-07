Estrenos de cine: lluvia de estrellas en la cartelera gracias a ‘Bikeriders’ y ‘Fly Me to the Moon’

Parece que la cartelera veraniega se ha ido recuperando tras ese mal inicio de fracasos comerciales inesperados. Del revés 2 levantó las esperanzas del mercado de la exhibición en una tendencia ascendente iniciada por Bad Boys: Ride or Die y confirmada con la precuela Un lugar tranquilo: Día 1. Ahora, desde Disney y Marvel esperan la llegada con ansias de la que se espera que sea uno de los taquillazos del años el próximo 25 de julio: Deadpool y Lobezno. Sin embargo y mientras tanto, el box office mundial sigue acumulando nuevos estrenos y especialmente en nuestro país, hoy coinciden dos filmes llenos de estrellas. Bikeriders. La ley del asfalto y Fly Me to the Moon no podían ser dos títulos más antagónicos, pero en cambio ambos, coinciden en ser un reclamo por los nombres de su cartel. En la primera tenemos a perfiles como Austin Butler, Jodie Comer y Tom Hardy y la segunda es, una comedia romántica protagonizada por Channing Tatum y Scarlett Johansson. Estos son los estrenos de cine más llamativos de este fin de semana:

‘Bikeriders. La ley del asfalto’

La producción de Jeff Nichols ha tardado más de lo esperado en llegar a nuestras salas. Primero por los problemas que tuvo al principio para encontrar un distribuidor y después, por las huelgas de actores que afectaron seriamente al futuro estreno. Más allá del elenco de caras conocidas, otro de los principales atractivos de esta adaptación del libro de fotografías de Danny Lyon es la presencia de Nichols tras las cámaras. El norteamericano es uno de los realizadores más influyentes de los últimos años, habiendo gestado producciones tan memorables como Take Shelter, Mud o Loving. Para muchos críticos, esta historia bandas ha superado con creces al resto de su obra.

Ambientada en los 60, Bikeriders sigue el ascenso de un club de motoristas llamado los Vandals. A lo largo de una década, el grupo pasa de ser un lugar de reunión para forasteros locales a una banda incriminada en cuestiones mucho más siniestras que del mismo modo, amenazará el estilo de vida que tanto aman. Michael Shannon, Norman Reedus, Boyd Holbrook y Mike Faist completan el elenco secundario.

‘Fly Me to the Moon’

Producida por Apple y la productora de Ridley Scott, Fly Me to the Moon es la cuarta cinta dirigida por Greg Berlanti después de casi 30 años enfocado en ser creador y guionista de series para DC. Después de «escapar» de las viñetas, esta comedia romántica representa su primera película en seis años, cuando estrenó la valorada Con amor, Simon.

Bajo el contexto histórico del alunizaje del Apolo 11 en 1969, la imagen pública de la NASA está por los suelos por culpa de la carrera espacial. Pero todo está a punto de saltar por los aires cuando la prodigio del marketing Kelly Jones (Johansson) le da auténticos quebraderos de cabeza al director de lanzamiento Cole Davis (Tatum). Por si la misión final fallase, jones recibe la orden de simular un alunizaje falso como comodín.

‘Strangers: Capítulo 1’

Dividida en dos partes, este reboot del título homónimo de 2008 volverá a someternos al siempre tortuoso subgénero del Home Invasion. Tras sufrir una avería en su vehículo, una joven pareja se ve obligada a pasar la noche en una aislada cabaña en medio del bosque. El pánico se apodera de ellos cuando comienzan a ser aterrorizados por tres extraños enmascarados que les atacan sin piedad ni motivo aparente.

‘Solo’

Film canadiense en el que nos ponemos en la piel de Simon, quien debe enfrentarse a la decepción de dos amores imposibles; el apasionado pero destructivo enamoramiento de Oliver y una relación distante y fría con su madre Claire, la cual acaba de volver a vivir con él tras 15 años ausente.

‘Nuestro día’

El maestro del cine surcoreano Hong Sang-soo regresa con un nuevo drama en el que nos presenta a Sangwon, una actriz de 40 años que se instala en la casa de su buena amiga Jungsoo y su gato, Mio. Paralelamente en la otra punta de la ciudad vive el poeta Hong, de unos 70 años, al que se le acaba de morir su gato de viejo. Hoy cada uno de ellos ha recibido la visita de unos extraños, a los que les tendrán que responder unas serias preguntas.

‘El castillo ambulante’

Con motivo de su 20 aniversario, el clásico del Studio Ghibli regresa a las salas. Lo que supone, una oportunidad única para volver a disfrutar de una de las mejores cintas de la historia de la animación en la pantalla grande. Nominada al Oscar a Mejor película de animación, El castillo ambulante nos cuenta la vida de Sophie, una joven sobre la que pesa una horrible maldición que le confiere el aspecto de una anciana. Para remediarlo, decide pedirle ayuda al mago Howl, señor de un castillo ambulante. Pero quizás sea él el que necesite la ayuda de Sophie.