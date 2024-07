La taquilla mundial respira aliviada tras el gran debut de ‘Un lugar tranquilo: Día 1’

Hace tan sólo un mes, parecía que la recaudación mundial se iba a enfrentar a unos registros nefastos en las salas. Y es que aunque es habitual que algunas grandes superproducciones no funcionen bien en el mercado de la exhibición, dos fracasos comerciales tan seguidos como el de El especialista y Furiosa habían hecho saltar todas las alarmas. Por suerte, Del revés 2 ha cambiado esa inercia negativa y sus fantásticos números parecen haber contagiado al resto de estrenos. Así, al éxito del estudio del flexo se suma ahora el fantástico debut de Un lugar tranquilo: Día 1. La precuela dirigida por Michael Sarnoski ha conseguido recaudar 53 millones de dólares en el territorio norteamericano, convirtiéndose en el mejor estreno de la franquicia de Paramount Pictures. Unos números fantásticos para el box office internacional que ofrecen un esperanzador crecimiento de la taquilla estival.

Aún con ese gran estreno, lo cierto es que Del revés 2 ha vuelto a colocarse como la líder del mercado, aunando otros 57 millones de dólares. Lo positivo de estos resultados adquiere una relevancia mayor si miramos a los datos del pasado. La última vez que dos películas recaudaron más de 50 millones fue en 2023, con “el efecto Barbenheimer” (Barbie y Oppenheimer) y si queremos ver algo parecido más atrás en el tiempo, debemos remontarnos hasta el 2017. Es bastante raro que por otra parte se den casos así, por el mero miedo que tienen las distribuidoras a juntar en el calendario a dos blockbusters. Seguramente la Paramount se decidió por un estreno dos semanas después de la llegada de Del revés 2 porque al igual que los analistas, la major no se esperaba una recepción tan fuerte del regreso de las emociones de Riley. La cinta dirigida por Kelsey Mann lleva cosechados 469 millones de dólares a nivel nacional en únicamente 17 días.

‘Un lugar tranquilo: Día 1’ no estará sola

El triunfo de Un lugar tranquilo: Día 1 ofrece un gran optimismo para lo que en realidad, debería ser una situación normal en una cartelera de verano. Tres películas se estrenaron con más de 50 millones de dólares en cuatro semanas y a partir del próximo miércoles seguramente hablaremos ya de cinco, con la llegada a las salas de Gru 4. Mi villano favorito.

Los resultados podrían ofrecer dudas si miramos cómo otras cintas del 2023 tuvieron una recepción grande que no terminó de rentabilizar nunca la inversión. Es el caso de uno de los últimos vestigios del DC Universe de Zack Snyder: The Flash. La película en solitario de Barry Allen fue considerada una decepción a pesar de haber logrado 55 millones en su estreno. En cambio, esta nueva oleada de triunfos comerciales no tienen el handicap presupuestario del que partía la película de Andy Muschietti, teniendo una inversión que superaba los 200 millones de dólares. Bad Boys: Ride or Die costó 100 millones, mientras que Un lugar tranquilo: Día 1 partió con un presupuesto de 67 millones de dólares.

Superando las expectativas

Al igual que ha sucedido con Del revés 2, Un lugar tranquilo: Día 1 ha superado las expectativas. Se esperaba que la cinta protagonizada por Lupita Nyong’o cosechase unos 40 millones de dólares, echando por tierra la teoría potenciada por Furiosa sobre el mal funcionamiento de las precuelas a nivel comercial. Día 1 tuvo el mejor primer fin de semana de la propiedad intelectual, beneficiándose de un calendario afín y de la gran y variada oferta competitiva.

En el mercado internacional, la llegada de las terribles criaturas a Nueva York ha conseguido reunir 98 millones de dólares, convirtiéndose de facto en un proyecto ya rentable para la compañía. Por su parte, Del revés 2 lleva 858 millones y se cree que a nivel nacional podría llegar a superar los 636 millones conseguidos por Barbie en la cartelera estadounidense.

La nota mala: el western de Kevin Costner

Entre tanto positivismo de resultados, la nota negativa desgraciadamente cayó sobre el western de Kevin Costner. Horizon: An American Saga-Capítulo 1 recaudó 11 millones de dólares en Estados Unidos y una recepción fría del público, augurando un más que evidente fracaso comercial. Cada una de las partes de la obra ha costado 100 millones de dólares, invertidos en su mayoría del propio bolsillo de Costner.

A finales del mes se espera que Deadpool y Lobezno destroce la taquilla, pudiendo llegar a superar a Del revés 2 y convirtiéndose en el gran blockbuster del verano.