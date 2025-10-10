Estrenos de la cartelera: El regreso de TRON, el final de Downton Abbey y lo nuevo de Aronofsky

Tras el gran desempeño y aterrizaje meteórico de filmes autorales como Una batalla tras otra o The Smashing Machine, la cartelera nos sigue brindando algunos de los títulos más esperados de la temporada. Porque, aunque todavía queda para que podamos ver otras posibles candidatas a los Oscar 2026 como Wicked: Parte dos o Valor sentimental, los estrenos preparan todo un carrusel de novedades entre los que destaca el blockbuster comercial, TRON: Ares. Eso sí, la taquilla española también recibe otras cintas perfectas para todos los gustos, como por ejemplo el frenético thriller criminal de Bala perdida, dirigido por Darren Aronofsky. A continuación, repasamos las producciones más llamativas que están disponibles desde ya mismo en las salas:

Ya en cines

‘TRON: Ares’

Han pasado 15 años desde que la anterior entrega, TRON: Legacy, decepcionó a una buena cantidad de fans del filme original de los 80. Ahora, ese mundo digital al que viajaban los protagonistas se traslada al terreno real, con un enviado especial llamado Ares. Este deberá iniciar una misión peligrosa en el que el futuro de la humanidad estará en juego.

Reparto: Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Hasan Minhaj, Jodie Turner-Smith, Arturo Castro, Cameron Monaghan, Gillian Anderson y Jeff Bridges, entre otros

Te gustará si…adoras las historias de ciencia ficción sin demasiadas pretensiones

‘Downton Abbey: El gran final’

Antagónicamente contraria a TRON, la secuela del mítico drama tiene una nueva cinta a modo de conclusión para los personajes creados por Julian Fellowes. Adentrándose en la década de los 30, la familia Crawley debe decidir cómo conduce Downton Abbey hacia el futuro.

Reparto: Michelle Dockery, Hugh Bonneville, Paul Giamatti, Dominic West, Elizabeth McGovern, Laura Carmichael, Jim Carter y Joanne Froggatt

Te gustará si…amas los dramas clásicos y por supuesto, si eres un fan acérrimo de la serie

‘Bala perdida’

Darren Aronofsky, director conocido por obras tan radicales como La fuente de la vida o Madre, vuelve al patio de butacas con uno de sus trabajos más comerciales hasta la fecha. Adaptando la novela de Charlie Huston, la trama nos pone en la piel de una ex estrella de béisbol que tras aceptar el cuidado de un gato de su vecino se convierte, sin saberlo, en el objetivo de varias bandas de mafiosos y personajes estridentes.

Reparto: Austin Butler, Zoë Kravitz, Matt Smith, Regina King, Liev Schreiber, Vincent D’Onofrio, Griffin Dunne y Bad Bunny.

Te gustará si…disfrutas con los dramas criminales repletos de enredos al más puro estilo de Guy Ritchie

‘Vieja loca’

Es una de las opciones más llamativas de las novedades españolas en este fin de semana. Con la gran Carmen Maura como principal reclamo y producida por J.A.Bayona, Vieja loca nos presenta a Pedro, un hombre que debe cuidar de urgencia a la madre de su ex novia, una anciana senil. El aparente y sencillo problema dará un vuelco a pesadilla.

Reparto: Daniel Hendler, Carmen Maura y Olivia Nuss

Te gustará si…los thrillers de terror son lo tuyo y si eres un fan de Misery.

‘Una casa llena de dinamita’

Kathryn Bigelow regresa a la dirección con un drama sobre el terrorismo cargado de intriga y tensión. Preestrenada el pasado Festival de Venecia, la crítica ha alabado este nuevo thriller en el que un misil sin identificar es lanzado contra Estados Unidos. La Casa Blanca comienza así una carrera contrarreloj para identificar al responsable.