Estrenos de la cartelera: ‘Padre no hay más que uno 3’ planea conquistar la taquilla

Padre no hay más que uno 3 planea conquistar la taquilla a la espera de ver cómo funciona en su primera semana El agente invisible, la superproducción de Netflix en una clara apuesta por abordar el blockbuster en su máxima expresión. Estos son algunos de los estrenos más llamativos de este finde:

‘Padre no hay más que uno 3’

La exitosa franquicia dirigida y protagonizada por Santiago Segura regresa con otra comedia familiar en la que esta vez la temática será completamente navideña. Sí, unas fechas un tanto extrañas para el género, pero eso no quitará ni de lejos la diversión que promete. En Padre no hay más que uno 3, los niños rompen accidentalmente una de las figuras de Belén de la colección de su padre e intentan conseguir por todos los medios otra igual. Por otro lado, la hija mayor ha roto con su novio y la hija pequeña ha sido relegada a pastorcilla en la función del colegio, algo que su padre Javier no está dispuesto a admitir.

‘Entre la vida y la muerte’

Película belga protagonizada por el español Antonio de la Torre. Un thriller psicológico en el que Leo Castañeda, después de presenciar el suicidio de su hijo, empieza a indagar las causas de su muerte, descubriendo que semanas antes estuvo implicado en un atraco.

‘Pig’

El regreso del mejor Nicolas Cage ha sido aclamado por la crítica, en un gran debut cinematográfico por parte del cineasta Michael Sarnoski. Un buscador de trufas que vive sólo y aislado en una zona salvaje de Oregón regresa a Portland para recuperar a su cerda trufera, la cual ha sido robada.

‘El agente invisible’

La película de los 200 millones de Netflix. Sin duda, una propuesta ambiciosa y titánica en la que la empresa de Ted Sarandos ha apostado por los hermanos Russo (Vengadores infinity war) para la dirección y por Ryan Gosling, Ana de Armas y Chris Evans en un trio protagonista lleno de lujo y talento. Un thriller de espionaje que el servicio de streaming proyectará antes en los cines, debido a la espectacularidad de sus imágenes y siete días después, entrará directamente en el catálogo de la plataforma.

‘Delante de ti’

Drama coreano en el que Hong Sang-soo se encarga de la dirección, producción, el guion, la música y la fotografía. Una película coral que reúne a varios de sus personajes en diminutos bares antiguos donde la lluvia no cesa.