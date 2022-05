Netflix ya ha comenzado su carrera para promocionar El agente invisible, la película más ambiciosa de su historia. La apuesta no es que sea arriesgada por mostrar una historia diferente o por cambiar la forma en la que concebimos el cine, pero sí que supone un antes y un después a nivel presupuestario. Esta historia de espías le ha costado a Netflix 200 millones de dólares, unas cifras que para hacernos una idea igualan a lo que costó Spider-man: No way home, The Batman o Dune. El reparto espectacular está encabezado por Ryan Gosling, actor que hace pocas horas ha hablado por primera vez de su personaje en una entrevista con Empire Magazine.

El agente invisible cuenta con Gosling, pero también con un insistente perseguidor al que interpreta Chris Evans. Alrededor de estas dos estrellas, ningún nombre de sus secundarios pasará desapercibido: Wagner Moura (Narcos), Regé-Jean Page (Los Bridgerton), Ana de Armas (Blade Runner 2046), Jessica Henwick (Matrix Resurrections) y Billy Bob Thornton (El hombre que nunca estuvo allí). Gosling le explicó al medio que parte de su interés por el personaje es que es un espía que carece de misión, mientras el elenco restante lo apunta, él simplemente quiere llevar una vida normal: “Sus objetivos no son monetario, no se trata de tesoros, no es venganza. Sólo quiere tener derecho a sentarse en el sofá y ver Netflix como el resto de nosotros”.

Aparte del evidente destello que provoca el reparto, la experiencia no se queda simplemente delante de la cámara. El agente invisible está dirigida por los hermanos Russo, siendo esta otra clara apuesta por acumular a los mejores realizadores dentro del catálogo de “la gran N roja”. Anthony y Joe Russo son los responsables del exitoso tramo final de la anterior fase de Marvel, dirigiendo Capitán América: Civil war, Vengadores: Infinity war y Vengadores: Endgame.

La ambición del servicio de streaming con la película va más allá de tener un estreno arrollador dentro de la plataforma. Sabedor de esto, Gosling ya ha asegurado que le encantaría volver de nuevo a ese universo de espionaje, sobre todo por la combinación y capacidad para combinar humor con la acción. “En casi todas las escenas tratamos de configurarlo para que estuviera en desventaja. Y se trata de verlo usar lo que sea que esté en su entorno para ganar influencia. Y lo que usa de manera más consistente es el sentido del humor. Es una herramienta de supervivencia. Si puede encontrar lo que tiene de divertido lo absurdo de la situación, puede distanciarse del peligro que entraña”, terminó señalando a la revista.

El agente invisible tendrá una breve exhibición en salas el 15 de julio de 2022, antes de estrenarse una semana después dentro de la plataforma.