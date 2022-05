Netflix muestra los carteles individuales de ‘El agente invisible’

Antes del primer tráiler que saldrá mañana, Netflix ha querido compartir los carteles individuales de El agente invisible, su nuevo y gigantesco proyecto que promete romper todos los niveles de audiencia dentro de la plataforma. No es para menos, ya que se trata de la película más cara de la historia de la compañía. 200 millones de presupuesto en un thriller sobre espionaje que reúne a caras tan reconocidas como Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas, Regé-Jean Page, Billy Bob Thorton y Wagner Moura entre otros.

Esta es la estrategia de promoción que suelen seguir las compañías. Primero presentan la cartelería para horas después, mostrar el tráiler definitivo. En un verano lleno de estrenos, ha sido “la gran N roja” la que ha producido el blockbuster más gigantesco, dato que escenifica muy bien el cambio de paradigma en el consumo audiovisual que estamos viviendo en la actualidad. Tan sólo franquicias como Marvel o Jurassic Park, a través de Thor: Love and Thunder y Dominion pueden rivalizar con este proyecto dirigido por los hermanos Russo.

Los carteles presentan al trío central, todos ellos mirando pensativamente a la distancia, mientras que aparte del título de la cinta y los créditos de la producción, las tres imágenes tienen una palabra para describir a los personajes. Gosling es “El inalcanzable”, Evans “el imparable” y Ana de Armas “la irrastreable”. Los cineastas Anthony y Joe Russo vuelven a coincidir de esta forma con Evans, ya que ellos fueron los directores de Capitán América: El soldado de Invierno, Civil War, y Vengadores: Infinity war y Endgame.

Basada en la novela de Mark Greaney, El agente invisible está escrita por Joe Russo, Christopher Markus y Stephen McFelly. Con un presupuesto tan elevado, Netflix tiene intención de convertir a la cinta en el inicio de su propia nueva franquicia, del mismo modo que la compañía quiere ha hecho con Alerta roja y las secuelas que piensa rodar de ella. La sinopsis oficial es la siguiente:

El agente invisible es el agente de la CIA Court Genry (Rya Gosling), también conocido como Sierra Six. Sacado de una cárcel federal y reclutado por su formador Donald Fitzroy (Billy Bob Thorton), Gentry fue en una ocasión un asesino a suelto altamente cualificado que fue sancionado por la Agencia. Ahora, las tornas han cambiado y Six es el objetivo, perseguido por todo el mundo y especialmente por Lloyd Hansen (Chris Evans), un antiguo compañero de la CIA que no se detendrá hasta terminar con él, mientras que Genry sólo parece contar con la ayuda de la agente Dani Miranda (Ana de Armas). Se estrenará en la plataforma el próximo 22 de julio.