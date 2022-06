Santiago Segura narra su tremendo susto de salud: «Me desperté con un charco de sangre»

Santiago Segura se encuentra en plena promoción de Padre no hay más que uno 3, la tercera entrega de su famosa saga. En su visita a Nuria Roca y todo el equipo de La Roca recordó el complicado episodio de salud que sufrió en pleno rodaje y que supuso un tremendo susto para todos, incluida su mujer.

La presentadora, que contaba con información privilegiada, le preguntó por uno de los sucesos que obligó a parar la grabación, ya que el madrileño es el director y protagonista de la película. El accidente le obligó a pasar por el hospital y recibir ayuda médica.

«Estaba tan estresado que un día me levanté, fui a orinar y me desapareció el mundo. Me desperté con un dolor brutal, con un charco de sangre, y mi mujer gritando», desveló ante el asombro de todos. Literalmente se fundió todo a negro para Segura, que no pudo reaccionar.

«Me había reventado la oreja, y me dieron 12 puntos. Fue la primera vez en mi vida que perdí el conocimiento»recordó sobre el episodio. Por suerte, solo tuvo ese percance por culpa de la caída, aunque pudo ser un momento muy complicado y peligroso.

Ante esa situación, su equipo no dudó en llevar a urgencias para saber qué había sucedido y evitar males mayores. En la consulta le cosieron la oreja y tras varias pruebas le dijeron que «no vieron nada», unas palabras que no le tranquilizaron debido a su conocida hipocondría.

«Me dijeron que fue un síncope vasovagal por estrés. Le pregunté al doctor si aquello se podría repetir y me dijeron que no tenía por qué», recordó. «Me quedé con un agobio… «, una señal de que a partir de ese momento no iba a dejar de pensar en que podría ser un problema mayor.

«Ese día, por suerte, no me tocaba dirigir, pero al día siguiente me tapaba la oreja con la peluca para que no se viera», comentó. Por suerte, aquel episodio quedó en solo un susto y, por sus palabras, no se ha vuelto a repetir.