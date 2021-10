‘El Hormiguero’ recibió este miércoles la visita de Santiago Segura, Florentino Fernández y José Mota. Los tres cómicos regresaron al programa para presentar su nuevo espectáculo, ‘El sentido del humor: Dos tontos y yo’. Un proyecto que surge como continuación de los espectáculos que tuvieron que cancelar debido a la pandemia del Coronavirus.

En este nuevo espectáculo, cada uno de ellos interpretará a sus mejores personajes, como Torrente o La vieja del visillo. Por lo tanto, las risas están aseguradas, tal y como ellos mismos explicaron durante su visita a ‘El Hormiguero’.

Los tres humoristas son muy amigos desde hace décadas, sin embargo, tienen la costumbre de preferir viajar solos cuando tienen un show en otra ciudad. “Cuando vamos a un sitio, yo prefiero ir en mi coche y si ellos quieren venir conmigo les digo que no pueden montar. Durante la gira anterior, yo iba con mi coche, ellos se venían conmigo y no íbamos juntos, íbamos los tres sin más, cada uno a sus cosas”, explicó Florentino Fernández.

Por otra parte, Pablo Motos se interesó por la dieta de ayuno intermitente de Santiago Segura. Durante su última visita al programa, el director de cine confesó que la había empezado y que podía pasar hasta 36 horas sin comer. Un dato que dejó atónito al presentador.

Sin embargo, en esta ocasión, Santiago Segura llegó con una experiencia muy diferente. «¿Qué pasa con tus ayunos intermitentes de 36 horas, Santiago?», preguntaba Motos, muy interesado en saber cómo le había ido.

«He perdido la práctica, he engordado 16 kilos. No hay que ser radical, hay que comer equilibradamente», explicó el actor, consciente de que sus palabras durante su anterior visita no habían sido un discurso saludable.