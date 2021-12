Acaba este año 2021 que ha sido un poco complicado para todos pero en el que se han estrenado muchas películas y series interesantes. Cada plataforma de streaming suele informar de cuáles han sido más vistas y aunque en Estados Unidos la empresa Nielsen elabora un ranking semanal que calcula los millones de minutos consumidos por las series en streaming, pero aquí en España no tenemos nada más que plataformas como Parrot Analytics que indica en su métrica cuáles han sido las series más vistas de este año 2021. Títulos que seguro que no os sorprenden como El juego del calamar, 30 monedas, Loki, Nine Perfect Strangers y Dexter: New Blow.

1. El juego del calamar

La plataforma de streaming Netflix estrenó en septiembre esta original y violenta serie subcoreana de Hwang Dong en solo 28 días logró la cifra de 111 millones de espectadores en todo el mundo. Aunque también fue muy criticada, se convirtió en un bombazo de público y crítica. Su protagonista Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) es un hombre con graves problemas económicos que es elegido, junto con otras personas en situaciones desesperas, para participar en un macabro juego en el que sólo uno de ellos puede salir con vida. La segunda e incluso la tercera temporada son lo más esperado para el 2022.

2. 30 Monedas

HBO estrenó el año pasado esta intensa serie española de Alex de la Iglesia, que aunque se estrenó a finales de 2020, se ha convertido en una de las más visto en 2021. Protagonizada por actores como Eduard Fernández o Miguel Ángel Silvestre sorprendió a todos con esa mezcla de terror, surrealismo y humor muy en la línea de las ficciones de Alex de la Iglesia.

3. Loki

Disney+ estrenó esta serie protagonizada por Tom Hiddleston que interpreta a este conocido personajes del Universo Cinematográfico Marvel. Esta seria ha sido la más visto de esta plataforma de streaming junto con Bruja Escarlata y Visión. Loki cuenta con secundarios como Owen Wilson, Richard E. Grant y Sophia Di Martino.

4. Nine Perfect Strangers

Esta serie de suspense de David E. Kelley en Amazon Prime Video está protagonizada por un grupo de nueve desconocidos que acuden al centro de bienestar Tranquilium para descansar y afrontar sus miedos. El centro está dirigido por una extraña mujer rusa Masha que es una sanadora rusa a la que interpreta Nicole Kidman. Una serie basada en una conocida novela de Liane Moriarty que ha contado con actores de la talla de Luke Evans, Melissa McCarthy, Michael Shannon, Regina Hall y Bobby Cannavale.

5. Dexter: New Blood

Esta serie de Movistar+ ha supuesto la vuelta de Dexter Morgan que ahora se hace llamar Jim Lindsay y es el dueño de una tienda de pesca en Iron Lake, un pueblo ficticio del estado de Nueva York. El asesino más famoso de la televisión del otoño de 2013 abandona Florida y ahora vivirá nuevas aventuras. En el reparto de nuevo el actor Michael C. Hallcomo protagonista e inquietante asesino en el pasado y 10 episodios por delante que nadie se quiere perder.