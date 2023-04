Estas son las películas con las que Anya Taylor-Joy aprendió a hablar inglés

Anya Taylor-Joy acaba de estrenar recientemente la que seguramente era una de las cintas más esperadas de este 2023. Super Mario Bros: la película es la nueva adaptación videojueguil que está rompiendo todos los récords de la taquilla y parte de ese logro tiene que ver con su potente casting de voces, entre los que se incluye a la estrella Anya Taylor-Joy. La intérprete de ascendencia argentina está considerada una estrella desde que protagonizó Gambito de dama, pero al colaborar con otros grandes repartos, puede verse cómo para ella muchas cosas pueden verse desde todavía una perspectiva fan. Por ejemplo, el hecho de trabajar en el mismo equipo que el protagonista de una de sus cintas de la infancia: Escuela de Rock.

En una reciente entrevista con Buzzfeed UK, Taylor-Joy confesó haber estado “súper deslumbrada” por colaborar con Jack Black: “En la escuela a la que asistí cuando me mudé a Londres por primera vez, ponían Escuela de Rock todos los viernes. En ese momento, realmente no hablaba mucho inglés, si es que hablaba algo ¡así que Harry Potter y Jumanji son como aprendí inglés!”. La actriz, pone su voz a la princesa Peach en esta última adaptación del mundo de los videojuegos y aunque nació en Florida, se crió en Argentina y luego se mudó al Reino Unido con tan sólo seis años. Como suele pasar con todas las producciones de animación, los intérpretes que ofrecen su voz a los roles animados, graban sus frases en solitario sin llegar a conocer al resto de compañeros por lo que Anya Taylor-Joy no conoció a su ídolo hasta la promoción y las ruedas de prensa.

“No me di cuenta de que iba a hacer el día de la prensa para esta película con Jack Black, así que cuando leí eso ¡el sonido que salió de mí fue solo este grito agudo que no esperaba! No nos hemos conocido porque todos grabamos nuestras partes individualmente, así que estaba súper deslumbrada cuando vi el programa de hoy”.

No todo fue de color de rosa para la actriz en su juventud, de hecho la que será una joven Furiosa en el spin-off de Mad Max: Fury Road le dijo anteriormente al The Wall Street Journal que se negó a aprender inglés durante un par de años para obligar a sus padres a regresar a Sudamérica.