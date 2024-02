Estas son las 2 películas favoritas de Martin Scorsese que participan en los Oscar 2024

Aunque esté en contra de las listas de 10 mejores películas, eso no quita para que de vez en cuando, Martin Scorsese dote al gran publico de su gran sabiduría cinéfila. El cineasta, a parte de ser un pilar fundamental en el séptimo arte de Hollywood, siempre se ha mostrado como un autentico enamorado del cine que además, lleva desde el inicio de su carrera realizando una labor de conservación y restauración en The Film Foundation, una organización que ha restaurado más de 900 películas en todo el mundo. Por ello, su compromiso con la gran pantalla no sólo está fuera de toda duda, sino que se ha materializado en forma de legado cinematográfico. Una voz autorizada a la que siempre es bueno escuchar y que ahora, acaba de señalar dos películas de los Oscar 2024 como sus favoritas del cine reciente.

No es extraño que los directores muestren sus títulos favoritos y menos si es Scorsese. El año pasado señaló que Pearl era un filme que le había quitado el sueño. Sin embargo este año, el director de Uno de los nuestros no ha apostado por el género del horror entre sus historias favoritas, sino más bien se ha decantado por dos dramas terrenales, con una clara herencia asiática en su contexto: Vidas pasadas y Perfect Days.

‘Vidas pasadas’: Una rival en los Oscar

Scorsese estará presente el próximo 11 de marzo en la 96ª edición de la gala de los Oscar, para ver si su última película, Los asesinos de la luna, obtiene algún tipo de rédito en la alfombra roja. La historia, basada en los hechos reales acontecidos en el libro homónimo de David Grahn, ha ido perdiendo fuelle ante el favoritismo de otras propuestas como Oppenheimer o Pobres criaturas . Pero aún con todo, todavía sigue partiendo con 10 importantes nominaciones. Entre esas consideraciones, el western true crime protagonizado por Leonardo DiCaprio tendrá que vérselas en la máxima categoría con Vidas pasadas. Ninguna de las dos tiene muchas posibilidades, no obstante, Vidas pasadas podría llevarse a casa una estatuilla al Mejor guion original si Justin Triet y Arthur Harari no consiguen alzarse con el premio por la propuesta francesa, Anatomía de una caída.

El debut en la dirección de la coreano-canadiense Celine Song recibió una brillante acogida en los principales festivales cinematográficos, siendo la película revelación de la temporada. Una radiografía del amor de dos personajes que comparten origen, pero no destino y, que ha conquistado el corazón de otros cineastas como Christopher Nolan o Guillermo del Toro. El próximo 10 de marzo estará disponible en el catálogo de Movistar + y Filmin.

‘Perfect Days’: La maestría de Wim Wenders

Por otro lado, tenemos a Perfect Days. El último largometraje del director Wim Wenders. El realizador alemán es un referente del cine europeo, responsable de obras como El cielo sobre Berlín o París, Texas. En esta ocasión compite en la categoría de Mejor película internacional, bajo el amparo de Japón, el lugar donde se desarrolla su rutinario filme sobre un limpiador de retretes en Tokio.

Perfect Days, también ha estado entre los filmes más elogiados por parte de la crítica internacional y desgraciadamente, poco o nada parece que podrá hacer contra la británica, La zona de interés. Estrenada en cines el pasado 12 de enero, todavía no tiene una fecha oficial de estreno en ninguna plataforma de streaming.

Las posibilidades de Scorsese en los Oscar 2024

Con la unanimidad de la prensa internacional bajo el brazo, Los asesinos de la luna comenzó muy fuertemente posicionada su carrera hacia los Oscar 2024. De esta forma, parecía que la masacre de Osage lo iba a tener todo de cara para ser unas de las claras favoritas en la gala. Pero como suele pasar en la carrera hacia las estatuillas, los certámenes anteriores del circuito de premios fueron orientando la recta final hacia el biopic de Christopher Nolan o la revisión del mito de Frankenstein de Pobres criaturas. Incluso la categoría de Mejor actriz, que parecía bastante evidente para Lily Gladstone, tiene en estos momentos el nombre de Emma Stone grabado en las principales apuestas. ¿Se irá de vació como ya le sucedió con Gangs of New York o premiará la Academia alguno de sus méritos?

Los asesinos de la luna está actualmente disponible en Apple TV +. También se puede comparar a través de Amazon Prime Video, Google Play y Rakuten TV.