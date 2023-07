Esta es la única película de su carrera que el actor Patrick Wilson puede ver

No es extraño que los actores hagan su trabajo y luego no quieran verse en la gran pantalla. No es que no tengan que verse para conocer su interpretación y ver dónde pueden mejorar, hablamos de que no pueden visualizar una película entera en la que estén ellos mismos. Es el caso de ejemplos como Gwyneth Paltrow que ya aseguró que hay pocas cintas en las que “pueda verse” o Patrick Wilson, interprete que acaba de revelar cuál es la única cinta de su carrera que puede volver a ver por mucho que pasen los años.

El actor de Insidious: la puerta roja, explicó que The Watchmen era la única cinta que había protagonizado y que había vuelto a ver desde su estreno. Dirigida por Zack Snyder en 2009, la adaptación de la aplaudida novela gráfica de Alan Moore obtuvo buenas críticas y un reparto en el que Wilson compartió pantalla con Malin Akerman, Jackie Earle Haley, Billy Crudup, Matthew Goode, Jeffrey Dean Morgan y Carla Gugino, entre otros. El showrunner volvió a imaginar la historia, continuando la trama con una serie de HBO el pasado 2019. A pesar de que la miniserie recibió más respaldo por los fans del cómic, Wilson respalda la versión del director de 300:

“Sabía que Zack estaba a la vanguardia. Es raro decir que el público no estaba preparado para eso. Pero necesitas una película así. Necesitas que las películas se vuelvan tan oscuras que luego Vengadores pueda volverse tan clara. Yo sí creo en eso”. El actor, además agregó que le encantaría hacer Watchmen ahora, señalando que sería algo “increíble”. No es el único al que le encantaría volver al universo creado por Moore, ya que el propio Snyder ya señaló en 2021 no sólo que no se arrepentía de la cinta, sino que la amaba al 100%.

Insidious: la puerta roja es también el debut como director de Patrick Wilson, quien estrena el filme de la franquicia de terror mañana, jueves 20 de julio. Si asumir el reto de sentarse detrás de las cámaras ya es algo importante, debutar como realizador el mismo día que llega a los cines Barbie y Oppenheimer es todavía un probable riesgo de fracaso en la taquilla. Aunque los fan de la franquicia y del género siempre han apoyado el proyecto y la saga de Blumhouse Productions.