Esta actriz de Star Wars quiere que Disney denuncie el racismo: «Woke no es una mala palabra»

Puede que una corporación como Disney pueda pecar de muchas cosas, pero la falta de inclusión en sus historias no parece que sea una de ellas. Un ejemplo claro es la futura adaptación de Blancanieves o los temas actuales que propone en sus diferentes narrativas y propiedades intelectuales. No obstante, ni siquiera la casa del ratón se libra de ser criticada por los suyos. Concretamente en este caso ha sido Jodie Turner-Smith, una de las últimas estrellas de Star Wars que ha puesto de manifiesto cómo la compañía dirigida por Bob Iger no hace nada para impedir las reacciones racistas contra los intérpretes que protagonizan sus series y películas, además de advertir que en realidad la palabra Woke no es mala.

Turner-Smith apareció en la cancelada serie de Disney +, The Acolyte. Una de las ficciones de Star Wars peor valoradas por la crítica y el público, concretando un elenco internacional y abiertamente inclusivo entre los que se encontraban nombres como Carrie-Ann Moss, Amandla Stenberg, Manny Jacinto y Lee Jung-jae. Con una única temporada y antes de ser descartada cualquier tipo de continuación, Stenberg reveló que todo el reparto había sufrido en redes sociales la intolerancia y virulencia hiperconservadoras, así como varias oleadas de odio. Un fenómeno viral donde los haters hoy en día, se adueñan de la conversación, provocando que otras estrellas de Lucasfilm como Daisy Ridley terminen abandonando un tiempo sus cuentas personales en internet. Ahora, lejos de centrarse en los que insultan y acosan por las redes, la actriz de Despidiendo a Yang ha querido poner el foco en cómo Disney no hace nada para proteger a sus trabajadores más expuestos.

‘Woke’ no es «una mala palabra»

A través de sus diferentes IP, Disney ha ido estableciendo una actualización latente de sus historias en favor a la justicia social y a las reivindicaciones de las minorías. Una serie de valores y puntos de vistas asociados a la tan de moda palabra «Woke», nacida como un término positivo del progresismo. Sin embargo, en la actualidad Woke es una acusación con connotaciones negativas que se da sobre todo en las redes, como una especie de carácter reaccionario a los excesos culturales de la ideología imperante.

Por eso, Turner-Smith ha querido salir a la palestra para exigirle a Disney un cambio en sus políticas de actuación. El casting de The Acolyte no es el primero de la franquicia Star Wars en recibir muestras públicas de odio. Por ejemplo, en Star Wars: Los últimos jedi, John Boyega y Kelly Marie Tran tuvieron que convivir con el odio a sus personajes durante toda la promoción de la saga. Así, la británica ha señalado en su última entrevista por qué cree que Disney no debería tardar tanto tiempo en hacer algo al respecto.

«Tienen que dejar de hacer eso de no decir nada cuando la gente está siendo bombardeada en Internet con racismo y estupideces», le explicaba Turner-Smith a la revista Glamour UK. Poniendo al estudio como participe, la inanición de la marca respecto a estos movimientos es para la intérprete, una parte sustancial del problema: «No es justo no decir nada. Es realmente injusto. Es decepcionante sentir que tu estudio no te respalda de manera pública».

Para empezar, la actriz que debutó en la industria con True Blood cree que lo primero que tendría que hacer la marca que lidera Iger es lanzar un comunicado y ver si con ello, pierden acciones en bolsa: «Hagan una declaración muy grande y vean si sale algo de dinero. Apuesto a que no será así, porque las personas de color, y especialmente las personas negras, representan un porcentaje muy alto del poder adquisitivo. Puede que descubran que en realidad es más lucrativo para ellos, pero todos usan la palabra woke como si fuera una mala palabra».

Por último, Turner-Smith expresó que llegaría un punto en el que a la gente dejaría de preocuparle que las personas de color sean parte de las IP que fueron «creadas por personas blancas»: «¿Sabes por qué? Porque nunca vamos a dejar de participar». El 2025 de la actriz será bastante ajetreado, formando parte del elenco de TRON: Ares, la miniserie The Agency y la nueva película de Kogonada, A Big Bold Beautiful Journey. Por su parte, el universo creado por George Lucas recibirá una nueva serie el próximo mes de diciembre cuando se estrene Star Wars: Tripulación perdida en Disney +.