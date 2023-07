Elizabeth Olsen quiere explorar la historia de los X-Men si regresa al UCM

En los últimos meses, Elizabeth Olsen ha señalado lo agotada que ha terminado tanto física como mentalmente después de su periplo en Marvel. La actriz, quien interpretó a la Bruja escarlata, apareció por última vez en Doctor Strange y el multiverso de la locura. Ahora, a pesar de que recomienda a los jóvenes actores no firmar largos contratos con el sello de los superhéroes, sí que parece en cambio, estar interesada en regresar al universo cinematográfico de la casa de las ideas para participar del nacimiento de los X-Men.

A Olsen no le gustó demasiado cómo se trató a su personaje en la lucha con el hechicero y cuando se le pregunto en la Comic-Con de San Antonio sobre las posibles transformaciones futuras de Wanda a su regreso a la pantalla grande, esta fue muy clara: “Oh, Dios, solo quiero descubrir todo el asunto de los mutantes, pero ninguno de nosotros podemos hacer nada al respecto. No somos X-Men, pero me encantaría explotar tanto eso. X-Men fue mi primera experiencia con películas tipo superhéroe”.

¿Por qué Elizabeth Olsen está descontenta con Marvel?

Si analizamos el desarrollo de su personaje, es verdad que hasta Infinity war: endgame, la historia de la bruja mutante se centró muchísimo en su relación con Visión. Y después tuvo la serie entera de Wandavision para contar cómo la transformación de sus poderes había alcanzado un punto de no retorno. Pero precisamente, Olsen apuntó que no estaba contenta con la falta de comunicación que había existido entre los guionistas de la serie y los de la secuela del Doctor Strange. Algo que la llevó a tener que interpretar el mismo arco de personaje en dos proyectos seguidos.

Su relación con los X-Men

En los cómics, la Bruja Escarlata hizo su debut como un personaje mutante y desempeñó un papel crucial en numerosas historias importantes que involucran a los X-Men. Un arco notable que generó cierta controversia de “The house of M”, donde sus acciones llevaron a la famosa declaración de “no más mutantes”, generando un conflicto gigantesco en el universo de Marvel, impidiendo que surgieran más de estos en el mundo.

Se espera que Olsen vuelva a repetir su personaje de Wanda Maximoff en la próxima serie de Disney +, Agatha: Coven of Chaos. Esta funcionará como una especie de secuela espiritual de Wandavisión, pero centrándose en la antagonista, el personaje interpretado por la actriz Kathryn Hahn.