‘Barbarella’: Edgar Wrigth podría dirigir a Sydney Sweeney en el esperado remake

Fue noticia por comparar hace algunos días a la épica venganza de Furiosa con el clásico Ben-Hur, pero ahora el director Edgar Wright salta a la primera plana de las noticias internacionales porque según parece, podría estar muy cerca de dirigir el remake de Barbarella. El británico saltó a la fama gracias a títulos con guiones originales, pero la pura inercia de la industria le está llevando desde hace poco a una tendencia más cercana al revisionado de historias ya contadas por parte de Hollywood y éste filme fantástico de los 60 podría ser su nuevo proyecto entre manos, con la estrella Sydney Sweeney en el papel protagonista.

La noticia llega por parte de varios medios estadounidenses, afirmando que además de Wright, los guionistas Jane Goldman y Honey Ross estarían igualmente en conversaciones para adaptar de nuevo el material del cómic original de Jean-Claude Forest. Ambos son responsables entre otras propuestas, de la genial X-Men: Primera generación, una precuela que supo combinar a la perfección el humor con el material original de las viñetas y que parece de primeras, una referencia magistral para el futuro de Barbarella.

‘Barbarella’: ¿De qué trata el filme de culto?

Barbarella está basada en la serie de cómics publicados por Jean-Claude Forest para la revista V en 1962. Un trabajo que se recogería en un libro de 1964, ambientándose la historia en el siglo XLI y poniéndonos en la piel de la exploradora espacial que da nombre a la película. En su trama, Barbarella debe intentar encontrar al científico Durand Durand y desmantelar su tecnología láser, mientras que como protagonista, el personaje se da cuenta de que su inocente concepto de la realidad es en verdad, pura fantasía.

En la cinta origina el papel de esta aventurera galáctica corrió a cargo de la mítica Jane Fonda. La ganadora de dos premios de la Academia no criticó la decisión de Sweeney, pero se mostró realmente escéptica en su última entrevista concedida a THR, sobre lo que podría llegar a convertirse la historia con las dudas sobre cuánto sexualizar a la protagonista. «Me preocupa lo que va a ser», le contaba la actriz al medio. En su momento, Fonda tenía una visión muy diferente de la del productor original, Dino De Laurentiis: «Tenía una idea de cómo hacerlo que Dino de Laurentiis, cuando estaba vivo, no escuchaba. Pero podría haber sido una película verdaderamente feminista». De producción francesa, Barbarella estuvo dirigida por Roger Vadim, siendo recibida en su momento con malas criticas por parte de la prensa especializada. Un punto a favor que libera la presión sobre la nueva versión.

El proyecto ha pasado por las manos de Robert Rodríguez y Robert Luketic, sin embargo Wright es quien está en conversaciones con Sony Pictures para colocarse tras las cámaras. Un fichaje que tendría la aprobación de la propia Sweeney, productora adjunta del futuro filme.

Edgar Wright: de la originalidad al remake

No nos extraña que hasta Sweeney quiera apostar por la visión personal de Edgar Wright para Barbarella. El realizador ha sido el artífice de que Anay Taylor-Joy terminase siendo la joven versión de la Furiosa de George Miller, tras la recomendación después de tenerla como intérprete en Última noche en el Soho. No obstante, Wright se hizo conocido en la industria gracias a su llamada «Trilogía del Cornetto», compuesta por las comedias disparatadas de Zombis Party, Arma fatal y Bienvenidos al fin del mundo.

En 2010 comenzó a adaptar material ajeno, con la filmación del cómic Scott Pilgrim contra el mundo, aunque años después tendría tiempo de firmar otra historia original con Baby Driver y posteriormente, con la anteriormente mencionada Última noche en el Soho. La noticia de sus negociaciones avanzadas con la compañía nipona para el remake de Barbarella llegan algunos días después de que supiésemos que también está inmerso en la revisión de Perseguido. La adaptación de la novela de Stephen King que Arnold Schwarzenegger protagonizó en 1987 y que tras más de 30 años ha encontrado en Glen Powell a un nuevo protagonista.

Se desconoce la oficialidad del fichaje todavía, pero lo más seguro dada la complicada agenda de Sweeney es que Barbarella no llegue a los cines al menos, hasta 2026, ya que Wright estrenará presumiblemente Perseguido en 2025. Este 2024, Sweeney todavía tiene que estrenar Echo Valley y Eden. Después en 2025, se pondrá los guantes para asumir el papel de la boxeadora Christy Martin en una película biográfica.